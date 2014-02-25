به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و الشباب عربستان از ساعت 19:30 امروز سه شنبه در چارچوب هفته نخست رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان این بازی با برتری یک بر صفر الشباب خاتمه یافت. تک گل این دیدار را عماد در دقیقه 58 به ثمر رساند.



استقلال اگرچه بازی را رو به جلو قرار داد و اشتهای بیشتری نسبت به حریف برای گلزنی داشت ولی این عماد مهاجم تیم الشباب بود که در دقیقه 9 با فرار از عمق دفاع استقلال نخستن خطر را ایجاد کرد که البته ضربه او را رحمتی دفع کرد تا این حمله بی اثر بماند.



استقلال در دقیقه 18 بهترین فرصت را برای گلزنی از دست داد. ضربه کاشته مبعلی در دهانه دروازه به عمران‌زاده رسید که او نتوانست به توپ ضربه بزند و دروازه را باز کند. یک دقیقه بعد بازیکن الشباب از راه دور شانس خود را برای گلزنی امتحان کرد که رحمتی این توپ را دفع کرد.



بعد از این حملات بازی بیشتر در میانه میدان جریان داشت و کمتر شاهد خطرات روی دروازه‌ها بودیم. استقلال در دقیقه 37 روی ضربه کاشته مبعلی و ضربه سر عمران زاده دروازه حریف را باز کرد ولی داور چینی آفساید مدافع پیش تاخته آبی‌ها را اعلام کرد. در نهایت این نیمه با تساوی بدون گل خاتمه یافت و بدون اینکه توپی از خط دروازه‌ها عبور کند بازیکنان به رختکن رفتند.

با شروع نیمه دوم بازی دو تیم همچنان نزدیک پی گرفته شد. الشباب در همان دقایق ابتدایی این نیمه با یک شوت راه دور سعی کرد استقلال را غافلگیر کند که ضربه بازیکن این تیم به بالای دروازه رفت. در دقیقه 57 سانتر آرش برهانی از راست و ضربه سر قاضی نفس ها را در سینه حبس کرد ولی ضربه خطرناک وی از کنار دروازه الشباب به بیرون رفت.

الشباب در دقیقه 58 به راحتی دروازه استقلال را باز کرد. سانتر عرضی مهاجم این تیم از گوشه چپ محوطه جریمه را عماد در حالی که از سوی نوری یارگیری نمی شد درون دروازه استقلال قرار داد. قلعه نویی در دقیقه 61 در کمال ناباوری مبعلی را بیرون کشید و خسرو حیدری را به زمین فرستاد این در حالی بود که تمامی حملات استقلال روی پاس های مبعلی خلق شده بود.

استقلال بعد از این گل هم به خود نیامد و این الشباب بود که در دقیقه 67 روی یک ضد حمله تا آستانه گل دوم هم پیش رفت که ضربه فرناندو به بالای دروازه رحمتی رفت. استقلال پس از مدت‌ها در دقیقه 74 توسط برهانی صاحب موقعیت شد که این بازیکن در حالتی نامتعادل توپ را به همان نقطه ای زد که دروازه بان حریف حضور داشت.

در دقیقه 80 مدافع حریف در داخل محوطه جریمه الشباب قاضی را بدون توپ زد وی داور چنین یک ضربه پنالتی مسلم را برای استقلال نگرفت. در دقیقه 85 حرکت عرضی نظری و شوت زمینی این بازیکن میلیمتری به بیرون رفت تا دروازه ولید عبدالله همچنان بسته بماند. شاگردان قلعه نویی در دقایق پایانی هم کاری از پیش نبردند و نتیجه را در نهایت به حریف عربستانی خود واگذار کرد.

استقلال که در هفته های اخیر نتایج خوبی در لیگ برتر نگرفته بود بعد از ناکامی در جام حذفی و از دست دادن صدر جدول لیگ برتر این بار در آسیا هم شروع خوبی نداشت و با ناکامی رقابتهای فصل 2014 را در گروه A آغاز کرد.