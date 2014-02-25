تساوی شاگردان فرکی برابر الجیش قطر/ فولاد اولین امتیاز را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان شامگاه سه‌شنبه در اولین دیدار خود در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در شهر دوحه به مصاف تیم الجیش رفت که این بازی با نتیجه بدون گل به پایان رسید. با این تساوی شاگردان فرکی در گام نخست یک امتیاز ارزشمند را در زمین قطری‌ها که از وجود ستارگانی همچون نیلمار برزیلی و اکوکو فرانسوی استفاده می‌کردند، بدست آورند.

در ابتدای نیمه اول، قدرت تیم الجیش تا حدودی بر تیم فولاد برتری داشت ولی با گذشت زمان بازیکنان فولاد موفق شدند بر بازی مسلط شوند و حتی چندبار تا محوطه جریمه حریف پیش بروند. در مجموع دو تیم موقعیت چندان زیادی روی دروازه همدیگر ایجاد نکردند تا کار در این نیمه با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام برسد.

نیمه دوم هم با حملات تیم الجیش و بازی منطقی و حساب شده تیم فولاد آغاز شد. البته در دقایق ابتدایی این نیمه دو موقعیت ایستگاهی در اختیار تیم قطری قرار گرفت که عملکرد خوب خط دفاع و دروازه‌بان فولاد، مانع از ایجاد فرصت خطرناک روی دروازه این تیم شد. در دقیقه 60 این بازی مهاجمان الجیش دو مرتبه تیر دروازه تیم فولاد را به لرزه درآوردند اما در رسیدن به گل ناکام ماندند.

فولادی‌ها که در این بازی بیشتر به حفظ توپ، کنترل تیم حریف و استفاده از ضد حملات دل بسته بودند، در دقایق 63 و 64 دو موقعیت گلزنی را به راحتی از دست دادند تا بتواند از میزبان قطری خود پیش بی‌افتد. در دقیقه 69 هم کار ترکیبی فولادی‌ها جماعتی را در موقعیت خوبی قرار داد اما ضربه ضعیف این بازیکن با فاصله بسیاری از دروازه تیم الجیش راهی اوت شد.

در 15 دقیقه پایانی بازی، الجیشی‌ها بیشتر حملات خود را از جناح چپ تدارک می‌دیدند اما عملکرد خوب مدافعان فولاد و تعداد کم بازیکنان قطری، این حملات را بی‌خطر کرد. البته در دقیقه 87 خطای مدافع الجیش روی بختیار رحمانی از چشم داور کره‌ای به دور ماند تا این تیم شانس بزرگی را برای بازکردن دروازه میزبان قطری از دست بدهد. در نهایت حملات دو تیم در دقایق پایانی مسابقه هم نتیجه‌ای در بر نداشت تا امتیاز این بازی بین دو تیم تقسیم شود.

در دیگر بازی گروه B تیم فوتبال الفتح عربستان در خانه برابر تیم بنیادکار ازبکستان تن به تساوی بدون گل داد تا در پایان دیدارهای این گروه هر چهار تیم با کسب یک امتیاز و بدون گل زده و گل خورده، مشترکا در رده نخست قرار بگیرند.

هفته نخست از مرحله گروهی دوازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا فردا چهارشنبه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه C:

* تراکتورسازی ایران - الاتحاد عربستان، ساعت 16، ورزشگاه یادگار امام (ره) شهر تبریز

* العین امارات - لخویا قطر، ساعت 19:30، ورزشگاه بن زاید شهر العین

گروه D:

* السد قطر - سپاهان ایران، ساعت 21، ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه

* الهلال عربستان - الاهلی امارات، ساعت 22:55، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

گروه G:

* جئونبوک هیوندای کره‌جنوبی - یوکوهاما اف‌مارینوس، ساعت 13:30، ورزشگاه جام جهانی شهر جئونجو

* گوانگژو اورگرانده چین - ملبورن ویکتوری استرالیا، ساعت 15:30، ورزشگاه تاینه اسپورت شهر گوانگژو

گروه H:

* وسترن سیدنی استرالیا - اولسان هیوندای کره‌جنوبی،، ساعت 12، ورزشگاه پاراماتا شهر سیدنی

* کاوازاکی فرونتال ژاپن - گویژو ره‌نه چین، ساعت 13:30، ورزشگاه کاوازاکی تودوروکی شهر کاوازاکی