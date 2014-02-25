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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۲۲:۱۸

آندرانیک تیموریان:

استقلال شایسته این باخت نبود/ قلعه نویی و همکارانش کار بزرگی کردند

استقلال شایسته این باخت نبود/ قلعه نویی و همکارانش کار بزرگی کردند

بازیکن تیم فوتبال استقلال گفت: ما در اولین بازی نمایش خوبی داشتیم اما نتوانستیم سه امتیاز این بازی خانگی را کسب کنیم. ما شایسته این باخت نبودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان پس از شکست یک بر صفر شامگاه سه شنبه استقلال برابر الشباب عربستان در جمع خبرنگاران حاضر در میکسدزون ورزشگاه آزادی ضمن بیان این مطلب افزود: به نظر من استقلال شایسته این باخت نبود. ما بازی خوب و با برنامه ای را به نمایش گذاشتیم اما روی یک سهل انگاری گل خوردیم و در ادامه هر چه تلاش کردیم نتوانستیم گل خورده را جبران کنیم.

وی در مورد شعارهایی که تماشاگران استقلال در پایان این دیدار گفت: آنهایی که عاشق استقلال هستند و سرمربی این تیم را دوست دارند باید تحمل بیشتری داشته باشند. به نظر من آقای قلعه نویی و همکارانش در کادر فنی تا همینجا هم که استقلال را بالا آورده اند دست به کار بزرگی زده اند. بالاخره پنج بازیکن اصلی استقلال از تیم جدا شده اند اما کادر فنی توانسته تیم را در این شرایط حفظ کند.

هافبک میانی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: در هر تیمی اگر به یا سه بازیکن اصلی این تیم بروند قطعا روی عملکردش تاثیرگذار خواهد بود. با این حال هنوز هیچ چیز برای استقلال در لیگ قهرمانان آسیا تمام نشده و باید تلاش کنیم در دیدارهای آینده این نتیجه را جبران کنیم.

وی در مورد عملکرد داور این دیدار نیز گفت: داوری عالی بود و تنها نقطه تاریک قضاوت او صحنه خطایی بود که روی محمد قاضی صورت گرفت و باید پنالتی اعلام می شد که این کار را نکرد.

کد مطلب 2244422

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