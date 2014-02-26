به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد سه شنبه شب در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در زمین المپیاکوس یونان با نتیجه 2 بر صفر تن به شکست داد.
"رابین فن پرسی" در پایان بازی در گفتگو با شبکه هلندی NOS اظهار داشت: هم تیمیهایم بعضی وقتها جای مرا اشغال میکنند. این موضوع، کار را برای من دشوار میکند. این امر باعث میشود بر اساس موقعیتی که بازیکنان منچستریونایتد در آن قرار دارند گامهای خود را تنظیم کنم.
مهاجم هلندی من یونایتد که در نیمه دوم این دیدار یک بخت مسلم گلزنی را از دست داد، در ادامه اظهار داشت: متاسفانه آنها در فضاهای من بازی میکنند و فکر میکنم این امر شرم آور است. میتوانسم بازی را 2 بر یک کنم اما شتاب زده عمل کردم. من در این بازی چندان موقعیت گلزنی نداشتم و بنابراین وقتی شما یک موقعیت نصیبتان میشود باید آن را گل کنید.
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