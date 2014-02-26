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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۴۵

رابین فن پرسی:

بازیکنان منچستریونایتد فضای بازی مرا اشغال می‌کنند/ شرم آور است!

بازیکنان منچستریونایتد فضای بازی مرا اشغال می‌کنند/ شرم آور است!

مهاجم هلندی تیم فوتبال منچستریونایتد گفت هم‎تیمی‌هایش فضا را اشغال می‌کنند و نمی‌گذارند توپ به او برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد سه شنبه شب در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در زمین المپیاکوس یونان با نتیجه 2 بر صفر تن به شکست داد.

"رابین فن پرسی" در پایان بازی در گفتگو با شبکه هلندی NOS اظهار داشت: هم تیمی‎هایم بعضی وقت‌ها جای مرا اشغال می‎کنند. این موضوع، کار را برای من دشوار می‌کند. این امر باعث می‌شود بر اساس موقعیتی که بازیکنان منچستریونایتد در آن قرار دارند گام‌های خود را تنظیم کنم.
 

مهاجم هلندی من یونایتد که در نیمه دوم این دیدار یک بخت مسلم گلزنی را از دست داد، در ادامه اظهار داشت: متاسفانه آنها در فضاهای من بازی می‌کنند و فکر می‌کنم این امر شرم آور است. می‌توانسم  بازی را 2 بر یک کنم اما شتاب زده عمل کردم. من در این بازی چندان موقعیت گلزنی نداشتم و بنابراین وقتی شما یک موقعیت نصیبتان می‌شود باید آن را گل کنید.

 

کد مطلب 2244576

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