به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی بعد از ظهر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در اداره کل منابع طبیعی استان سمنان، با اشاره به برنامههای هفته دولت اظهار کرد: در مجموع ۳۴ پروژه در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان آماده بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی است.
وی افزود: از این تعداد، ۲۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۷۷ میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریال طی هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان ادامه داد: عملیات اجرایی ۱۴ پروژه دیگر نیز با اعتباری بالغ بر ۳۷۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال در هفته دولت آغاز میشود.
رهایی با بیان اینکه مجموع اعتبار این طرحها ۸۵۳ میلیارد و ۹۹۱ میلیون ریال است، گفت: این اعتبارات در بخشهای مختلف منابع طبیعی و آبخیزداری استان هزینه خواهد شد.
وی اجرای این طرحها را در راستای حفاظت و احیای منابع طبیعی دانست و بیان کرد: توسعه طرحهای آبخیزداری، مدیریت رواناب، کنترل فرسایش و تقویت زیرساختهای حفاظت از عرصههای طبیعی از مهمترین اهداف اجرای این پروژهها است.
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها در شهرستانهای مختلف استان، گامی مؤثر در راستای توسعه متوازن فعالیتهای منابع طبیعی و افزایش تابآوری عرصههای طبیعی در برابر مخاطرات و حوادث طبیعی خواهد بود.
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