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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

۳۴ پروژه منابع طبیعی استان سمنان در مسیر بهره‌برداری و اجرا

۳۴ پروژه منابع طبیعی استان سمنان در مسیر بهره‌برداری و اجرا

سمنان- مدیرکل منابع طبیعی سمنان از اجرای ۳۴ پروژه در استان خبر داد و گفت: توسعه آبخیزداری، مدیریت رواناب، کنترل فرسایش و تقویت زیرساخت‌های حفاظتی از اهداف این طرح‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی بعد از ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در اداره کل منابع طبیعی استان سمنان، با اشاره به برنامه‌های هفته دولت اظهار کرد: در مجموع ۳۴ پروژه در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان آماده بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی است.

وی افزود: از این تعداد، ۲۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۷۷ میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریال طی هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان ادامه داد: عملیات اجرایی ۱۴ پروژه دیگر نیز با اعتباری بالغ بر ۳۷۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال در هفته دولت آغاز می‌شود.

رهایی با بیان اینکه مجموع اعتبار این طرح‌ها ۸۵۳ میلیارد و ۹۹۱ میلیون ریال است، گفت: این اعتبارات در بخش‌های مختلف منابع طبیعی و آبخیزداری استان هزینه خواهد شد.

وی اجرای این طرح‌ها را در راستای حفاظت و احیای منابع طبیعی دانست و بیان کرد: توسعه طرح‌های آبخیزداری، مدیریت رواناب، کنترل فرسایش و تقویت زیرساخت‌های حفاظت از عرصه‌های طبیعی از مهم‌ترین اهداف اجرای این پروژه‌ها است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها در شهرستان‌های مختلف استان، گامی مؤثر در راستای توسعه متوازن فعالیت‌های منابع طبیعی و افزایش تاب‌آوری عرصه‌های طبیعی در برابر مخاطرات و حوادث طبیعی خواهد بود.

کد مطلب 6925056

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