ارزش های دفاع مقدس باید در جامعه گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسماعیلی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع جامعه ایثارگری استان افزود: راویان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس فقط نباید به نقل خاطرات این دوران اکتفا کنند بلکه باید نوآورانه اثرگذاری خوبی نسبت به انتقال مفاهیم و ارزش های دفاع مقدس به جامعه داشته باشند.

وی اظهارداشت: گنجینه دفاع مقدس، گنجینه ای عظیمی است که تا مدت های طولانی می توان برای نسل های آینده از آن استفاده، و منابع غنی را استخراج، مصرف و نیز سرمایه گذاری کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان گفت: بدون شک جنگ هشت ساله و حماسه های این دوران می تواند تا سال های متمادی در داخل جامعه منشا اثر و تحول باشد.

وی در ادامه پایداری ارزش های دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی را مرهون انتقال پیام شهدا به سایر نسل های جامعه دانست و افزود: دوران هشت سال دفاع مقدس طليعه دوباره انقلاب اسلامي است كه حيات تازه اي به نظام اسلامي بخشيد.

اسماعیلی در ادامه نهادينه شدن فرهنگ ايثار و شهادت و مقاومت در برابر متجاوزان را از دستاوردهاي مهم جنگ تحميلي عليه جمهوري اسلامي برشمرد و گفت: فرهنگ مقاومت در دين اسلام ارزش هاي بالايي دارد و بايد به نسل هاي امروزي انتقال يابد.

وی افزود: دشمنان اسلام و ایران اسلامی امروز برای ضربه زدن و براندازی این انقلاب از هیچ راهی دریغ نکرده و طاقت تحمل این همه عزت و پیشرفت را نداشته و ندارند بنابراین به دنبال ضربه زدن و کمرنگ کردن نقش و نفوذ ایران در منطقه هستند که این نقشه آنها هم نقش بر آب شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان ابراز داشت: دشمن در عرصه نظامی نتوانست موفق شود بنابراین به جنگ نرم و شبیخون فرهنگی روی آورد و استراتژی جدید خود را به کار برد و امروز به دنبال ضربه زدن از طریق جنگ نرم است که مردم و مسئولان باید هوشیار باشند.