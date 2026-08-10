مجید اسماعیلزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از قهرمانی تیم فوتوالی خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی کشور، روند موفقیتهای این رشته در استان ادامه یافت و زمینه حضور ورزشکاران و مربیان استان در سطح ملی و بینالمللی فراهم شد.
رئیس هیئت ورزشهای روستایی و بازیهای بومی و محلی خراسان شمالی افزود: پس از کسب عنوان قهرمانی کشور، اردوی تیم ملی فوتوالی در خراسان شمالی برگزار شد و دوره داوری این رشته نیز در استان انجام گرفت.
وی ادامه داد: رحمان یزدانی، ورزشکار بجنوردی، نیز به اردوی تیم ملی فوتوالی دعوت شد و در ادامه در مسابقات بینالمللی آذربایجان به همراه تیم ملی ایران به میدان رفت.
اسماعیلزاده تصریح کرد: فدایی، رئیس کمیته فوتوالی خراسان شمالی، به عنوان سرپرست تیم ملی و خانم کمالی، رئیس کمیته آموزش استان، نیز در مسابقات بینالمللی آذربایجان حضور داشتند.
وی گفت: تیم ملی فوتوالی ایران در رقابتهای بینالمللی آذربایجان با حضور رحمان یزدانی، پس از شکست تیمهای ملی آذربایجان «الف»، آذربایجان «ب» و مولداوی، موفق شد عنوان قهرمانی این مسابقات را به دست آورد.
رئیس هیئت ورزشهای روستایی و بازیهای بومی و محلی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: این موفقیت نشاندهنده ظرفیت ورزشکاران استان در رشته فوتوالی و نتیجه استمرار فعالیتهای این رشته در سطح استانی و ملی است.
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