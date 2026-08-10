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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

شعرانی: ۹ پایگاه خبری مجوزدار در شهرستان دیّر فعال است

شعرانی: ۹ پایگاه خبری مجوزدار در شهرستان دیّر فعال است

بوشهر- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دیر از فعالیت ۹ پایگاه خبری دارای مجوز در این شهرستان خبر داد و گفت: نخستین ماهنامه خبری با نام «مطاف جنوب» نیز در دیّر مجوز فعالیت دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شعرانی صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان دیّر با تبریک روز خبرنگار به ظرفیت رسانه‌ای شهرستان دیر اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر پایگاه‌های خبری دوراه خبر، سورا، دیّری‌ها، راوی خلیج فارس، پارس خلیج، رودباران، صدای دیر، موج دیر و دیار خالو حسین دارای مجوز رسمی فعالیت هستند.

وی همچنین از صدور مجوز نخستین ماهنامه خبری با نام مطاف جنوب در شهرستان دیّر خبر داد و این اقدام را گامی مهم در تقویت جریان اطلاع‌رسانی محلی و توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای دانست.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیّر در ادامه افزود: با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، مجوز برگزاری دو کارگاه آموزشی از استان اخذ شده که شامل دوره هوش مصنوعی و دوره مبانی خبرنویسی است و در پایان این دوره‌ها، به شرکت‌کنندگان گواهینامه آموزشی اعطا خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند در ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان رسانه‌ای شهرستان مؤثر باشد.

کد مطلب 6912965

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