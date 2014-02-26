شهرک مرکزی حوزه های علمیه منطقه جنوب کشور در شیراز ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز به کار ششمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد فارس، بوشهر و هرمزگان، گفت: استان فارس در بحث حوزه های علمیه دارای رتبه بالایی در کشور است که در این راستا امیدوارم این اجلاسیه مصوبات مناسبی را در خصوص توسعه حوزه های علمیه فارس و استان های جنوبی کشور داشته باشد.

وی ادامه داد: در استان فارس پنج هزار طلبه مشغول به تحصیل در 51 مدرسه مخصوص برادران و 25 حوزه نیز به تربیت خواهران طلاب مشغول هستند و همچنین دو هزار طلبه فارسی نیز در قم تحصیل می کنند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: در مرکز شهر، مسجد جامع شهدا به عنوان محل درس و فراگیری طلاب سطح دو و سه می باشد.

آیت الله ایمانی با اشاره به اینکه استان فارس بیشترین تعداد نماز جمعه را برگزار می کند، گفت: در بیش از 70 نقطه استان فارس نماز جمعه برگزار می شود که 20 مورد اعلام نیز نیز گزارش شده و در دست بررسی است.

وی تصریح کرد: در این استان مسجدی با قدمت یک هزار و 200 سال به نام جامع عتیق و با داشتن مکانی به نام "خدای خانه" که مرکز درس شهید آیت الله دستغیب بوده وجود دارد که نشان از تمایل مردم استان فارس به علوم دینی است.

امام جمعه شیراز ادامه داد: در هشتمین سال پس از رحلت پیامبر مردم این استان به اسلام گرایش پیدا کرده و مسلمان شدند و گورستان کهن دارالسلام در شهر شیراز نیز مبین این موضوع است.

آیت الله ایمانی یادآور شد: یک هزار و 500 امامزاده در استان فارس حضور دارند و شیراز شهر دانشمندان و فقیهان برجسته ای چون ملاصدرا، میرزای شیرازی و... بوده که از آن زمان تاکنون همواره در آسمان مرجعیت ستارگان پر فروغی داشته و تا به امروز هم سلسله مبارکه مرجعیت در این استان ادامه دارد.