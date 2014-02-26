ضوابط كشت ارگانيك نهادينه شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراد فتحي پيش از ظهر چهارشنبه در همايش ملي و تخصصي آشنايي با فرصت هاي كشاورزي و امنيت غذايي و توليد محصول سالم و طبيعي تصريح كرد: در حال حاضر زمينه براي توليد محصول كشاورزي ارگانيك فراهم بوده و با اين وجود حمايت قانوني كافي صورت نميگيرد.

وي با بيان اينكه كشت وصنعت مغان اقدام به توليد محصولات ارگانيك كشاورزي كرده است، اضافه كرد:قابليت توليد محصولات ارگانيك در استان قابل توجه بوده و براي توسعه آن بايد نهادهاي برنامه ريز تعامل لازم را داشته باشند.

فتحي محصول كشاورزي ارگانيك را ضرورتي براي امنيت غذايي عنوان كرد و افزود: محصول ارگانيك از سم وكود شيميايي عاري بوده و در مقابل ارزش غذايي بيشتري دارد.

وي يادآور شد: پيش از اين در كشاورزي اردبيل بيشتر محصولات ارگانيك بود و با افزايش مصرف كود در سال هاي اخير حجم آن كاهش يافته است.

وي با تاكيد به اينكه نبايد نسبت به ظرفيت كشاورزي استان بي توجه بود ادامه داد: آب و هوا واقليم اين منطقه مناسب براي كاشت هرنوع محصول كشاورزي است.

فتحي معتقد است تنها در سايه حمايت دستگاه هاي برنامه ريز مي توان به كشاورزي سالم و عرضه محصولات غذايي سالم خوش بين بود.