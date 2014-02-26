عباس غفاری مدیر روابط عمومی سنگلج شد/ تقدیر از شیخی و وجدانی

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور پریسا مقتدی رئیس تماشاخانه سنگلج، محمد بهرامی مدیر روابط عمومی خانه تئاتر و از چهره‌های با سابقه رسانه، محسن حسن‌زاده مدیر روابط عمومی تئاتر شهر و جمعی از خبرنگاران برگزار شد، از پیمان شیخی و مهدی وجدانی به عنوان دو فعال بخش روابط عمومی تماشاخانه سنگلج تقدیر شد. محمد بهرامی که چندین سال پیاپی مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر را عهده‌دار بود درباره فعالیت‌های شیخی و وجدانی سخنانی ایراد کرد.



در این مراسم همچنین عباس غفاری به عنوان مدیر جدید روابط عمومی تماشاخانه سنگلج معرفی شد. در ادامه پریسا مقتدی در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از مدیریت سابق تماشاخانه درباره وضعیت طرح توسعه سنگلج یادآور شد: در جشنواره تئاتر فجر صحبتی با آقای ایازی داشتیم و به صورت جدی پیگیر اجرای این طرح هستیم و امیدوارم به زودی نویدی در این خصوص به شما و جامعه تئاتری بدهیم.



وی درباره برنامه خود برای تماشاخانه سنگلج گفت: ایده‌های مختلفی داریم از جمله دعوت از پیشکسوتان نمایش ایرانی برای اجرا در تماشاخانه. همچنین صحبتی با تعدادی از کارگردان‌های خوش‌فکر و جوان تئاتر داشتیم تا آثاری که تلفیقی از ایده‌های جدید و شیوه‌های اجرای نمایش‌های ایرانی هستند، را در سال جدید در سنگلج روی صحنه ببرند.



رئیس تماشاخانه سنگلج با اشاره به اجرای نمایش «احساس آبی مرگ» در سال جاری در این سالن تئاتری به عنوان نمایشی ایرانی که مضمونی کمدی نداشت، افزود: این تجربه نحله جدیدی را سال آینده در تماشاخانه سنگلج رقم خواهد زد که لزوما قرار نیست نمایش‌های ایرانی مدنظر برای اجرا در تماشاخانه کمدی باشند.



مقتدی تأکید کرد: این تماشاخانه اعتبار و آبروی خیلی خاصی دارد که به دلیل ماندگار بودن این سالن نمایشی است. این آبرو و اعتبار مسئولیت من را بالا می‌برد.



وی از اجرای برنامه «شب چراغ» به عنوان برنامه در نظر گرفته شده برای آغاز اجرای عمومی آثار نمایشی سنگلج خبر داد و گفت: این برنامه برگرفته از برنامه آیین افتتاح آثار نمایشی در تماشاخانه ایرانشهر است. در برنامه «شب چراغ» با حضور چهره‌های پیشکسوت تئاتر چراغی به صورت نمادین در اولین شب اجرای آثار نمایشی روشن می‌شود.



این مدیر تئاتر با اشاره به برگزاری جشن 48 سالگی تماشاخانه سنگلج یادآور شد: در آن جشن آقای مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد به من گفت که از حالا به فکر جشن 50 سالگی تماشاخانه باشیم و بنده از حالا برنامه ریزی لازم را برای این امر انجام می‌دهم.



