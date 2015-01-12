پیمان شیخی فعال رسانهای و مجری برنامه «صعود» شبکه آموزش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تجربیاتش در زمینه اجرا اظهار کرد: ابتدای سال 89 بود که از طرف سعید لطفی دعوت به کار شدم و در برنامه «در شهر»، 10 ویژه برنامه برای جشنواره تئاتر فجر را اجرا کردم.
وی افزود: البته پیش از اجرای تلویزیونی، از سال 85 وارد رادیو شده بودم اما دومین فعالیت تلویزیونی من در سال 90 شکل گرفت و در همکاری با سعید بشیری بخش رویدادهای فرهنگی «دور میز شب» را به مدت 6 ماه اجرا کردم. در برنامه «دور میز شب» با رشید کاکاوند آشنا شدم و این دو نفر تاثیر زیادی در ادامه فعالیت من داشتند.
مدیر سابق روابط عمومی تماشاخانه سنگلج ادامه داد: یک سال بعد از آن توسط فریدون محرابی به برنامه «مکث هفت» معرفی شدم و در این برنامه با سحر جولایی همکاری کردم. این برنامه در مدت زمان 6 ساعت از ساعت 18 تا 24 اینگونه روی آنتن میرفت که ما در پخش بودیم و در فواصل برنامههای مختلف، در باکسهای 3 تا 15 دقیقهای برنامه داشتیم.
شیخی با یاد کردن از مدیر سابق شبکه آموزش، یادآور شد: دکتر قاسمی مدیر سابق شبکه آموزش یک روانپزشک است. او یک شب داخل پخش آمد و به ما سر زد، سپس کنار من نشست و چیزی به من گفت که هرگز از یادم نمیرود. او به من گفت «تو تمام مشخصات مجری شدن را داری، فقط باید از پیشکسوتها درس بگیری و ببینی ریزهکاریهای آنها چیست تا این موارد را در کار خودت اعمال کنی» جملات دکتر قاسمی تشویق بزرگی برای من بود.
نوروز مهمان خانههای مردم بودم
وی درباره دیگر فعالیتهای خود اظهار کرد: در ادامه فعالیتهایم اواخر سال گذشته با برنامه «طلوع» به شبکه چهار برگشتم و دو ماه بهمن و اسفند این برنامه صبحگاهی را اجرا کردم. «طلوع» به تهیهکنندگی سیدمصطفی حسینی سه روز در هفته روی آنتن میرفت و من بخش تئاتر آن را اجرا میکردم. با گذشت آن دو ماه، قرار شد «طلوع» ویژه برنامهای برای نوروز نیز داشته باشد و نوروز امسال افتخار داشتم در خانههای مردم کشورم باشم.
شیخی که این شبها با اجرای برنامه علمی «صعود» در شبکه آموزش مشغول به فعالیت است، درباره تغییر فضای کاری خود گفت: من ناگهان از دنیای فرهنگ، هنر و تئاتر جدا شدم و در یک برنامه علمی حضور پیدا کردم. پیش از «صعود» دو برنامه دیگر در شبکه آموزش به من پیشنهاد شده بود، اما موقعیتی برای حضور پیش نیامده بود، به ویژه که تئاتر زمان من را به خود اختصاص داده بود و مسئولیتهایی در این عرصه داشتم و در کنارش کار پژوهشی میکردم.
برای اجرای «صعود» دو دل بودم
وی ادامه داد: تا روزی که آقای علمداری قائم مقام و مسئول مجریان شبکه آموزش مرا به کیوان مدنی تهیه کننده «صعود» معرفی کرد من هم با دودلی جلو رفتم و فکر میکردم دانش علمی من که در دنیای فرهنگ و هنر، تئاتر، تهران قدیم و پژوهش سیر میکنم، برای اجرای یک برنامه علمی مناسب نیست. اما وقتی با تهیه کننده کار که آدم متشخص و آگاهی است صحبت کردم و پی بردم او هم تمایل دارد که همکای کنیم، جلو رفتم.
این فعال رسانهای با اشاره به دلهرهای که پیش از اجرای این برنامه داشته، یادآور شد: گرچه همیشه دلهره اولیهای برای هر مجری قبل از اجرای برنامه زنده وجود دارد، اما ترس من بیشتر به خاطر اجرای برنامه علمی و قرار گرفتن در مقابل نخبگان، دانشمندان، اساتید و دانشجویان بود؛ کسانی که دنیای علم متعلق به آنها است و بودن در کنار آنها نیازمند این بود که من سواد خودم را افزایش بدهم.
دوستی با نخبگان سرشناس پس از اجرای برنامه علمی
شیخی تأکید کرد: حالا هفت ماهی میشود که برنامه را اجرا میکنم و چهار ماه اخیر نیز، نحوه اجرای من متفاوت شده است چون اطلاعاتم را افزایش دادهام و اکنون افرادی چون پیمان سرحدی که 47 اختراع دارد و بالای 20 اختراعش را تجاریسازی کرده و دیگر نخبههای سرشناس کشور از جمله رسول شاهسونی از دوستان عزیز من هستند.
وی در پاسخ به اینکه آیا هدف برنامه «صعود» بیشتر معرفی نخبگان علمی است یا امکان چالش در گفتگوها نیز وجود دارد، گفت: در وهله اول برنامه «صعود» تکلیف خود میداند نخبگانی که میشناسد و در حقیقت آنها خودشان را از طریق شماره پیامک به «صعود» معرفی کردهاند به دیگران بشناساند؛ افرادی که اختراعاتی داشتهاند و آنها را به ثبت رساندهاند و حتی برخی از اختراعاتشان تجاریسازی شده است.
بانوان خانهدار هم مخاطب من هستند
این مجری ادامه داد: از همان روز اول تلاش میکردم وقتی نخبهای در برنامه حاضر میشود، به گونهای به اجرا بپردازم که صرفا دانشجویان، مخترعان و فعالان دنیای علم مخاطب من نباشند بلکه یک خانم خانهدار نیز که برنامه را نگاه میکند یا افرادی که شیفت کاریشان را پشت سر میگذارند یا کسانی که در مطب یک پزشک منتظر هستند نیز، هم به آگاهیشان اضافه شود و هم لذت دیدن برنامه تلویزیونی را برده باشد.
شیخی افزود: گاهی اوقات من به این سمت رفتم که از مسئولان خواستم از مهمانانی که در برنامه حاضر میشوند حمایت کنند. چرا که این افراد به ویژه در زمینه تجاریسازی اختراعاتشان با مشکل روبرو هستند. ما تلاش میکنیم حمایت 100 درصدی از مخترعان جوان داشته باشیم. وظیفه ما این نیست که بیش از حد معمول تلخیها را نشان بدهیم.
«صعود» به جوانان خودباوری میدهد
وی با اشاره به مخاطبان پروپا قرص برنامه در میان قشر دانشگاهی، یادآور شد: در یک ماه گذشته بسیاری از دوستان تئاتری من هم به جمع بینندگان برنامه پیوستهاند. نکته مهمی که رسالت «صعود» به حساب میآید ایجاد خودباوری در جوان ایرانی است. همه ایران را نباید در تهران ببینیم و جوانان روستاهای کشورمان با تماشای جوانانی همسن خودشان از شهرستانهای مختلف که در برنامه حاضر هستند، دیگر رسیدن به این مرحله را برای خودشان دست نیافتنی تصور نمیکنند. چرا که همشهریانشان در قوچان و تبریز و لرستان موفق به ثبت اختراعاتشان شدهاند.
مجری «صعود» با بیان اینکه همکاری با کیوان مدنی تهیه کننده برنامه، حمید اسدی مهر دستیار کارگردان و بچههای پشت صحنه از جمله علیرضا مصطفوی و حمید اسدیمهر که مخترع هستند و به عنوان دستیار در کنار مدنی کار میکنند، برای او یک برکت است، تصریح کرد: همچنین من در این برنامه با دکتر بهنام شکیبایی مقدم آشنا شدم که همسن و سال خودم است و در علم دندانپزشکی تخصصی دارد که در دنیا فقط سه نفر دارای آن هستند؛ او با چه سختی درس خوانده و دوران نوجوانی بسیار دشواری را با فقر گذرانده اما اکنون به عنوان افتخار ایران در دنیا شناخته میشود.
شیخی در پایان بیان کرد: در کنار این افراد، من نداشتههایم را ندیده میگیرم، سن خودم را ندیده میگیرم و برای بیشتر مفید بودن تلاش میکنم. تاکنون نزدیک به 105 قسمت از برنامه «صعود» روی آنتن رفته که من هفت ماه از آن را اجرا کردم. جا دارد از مجریان قبلی برنامه همچون کامیار اسماعیلی و امیر رضایی یاد کنم که زحمات زیادی در کار کشیدند.
به گزارش مهر، برنامه «صعود» روزهای زوج ساعت 19:30 از شبکه آموزش سیما پخش میشود.
