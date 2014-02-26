17 اسفند مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی / تقدیر از دو چهره ماندگار ورزشی کرمانشاه

محمد قارونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری و شورای شهر کرمانشاه از قهرمانان ورزشی استان کرمانشاه که در مسابقات جهانی و آسیایی در سال 1392 موفق به کسب مدال شده اند تجلیل به عمل خواهد آورد.

ریاست تربیت بدنی شهرداری کرمانشاه زمان برگزاری این مراسم را 17 اسفند ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: طبق برنامه ریزی های به عمل آمده مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی در روز 17 اسفند و در ساعت 16 در سالن انتظار شهرستان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

رییس تربیت بدنی شهرداری کرمانشاه در ادامه گفت: در مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی از خانواده های شهدا و جانبازان ورزشی استان تجلیل به عمل خواهد آمد همچنین از دو چهره ماندگار ورزشی نیز تقدیر خواهد شد.

وی بیان داشت: مقرر شده که اداره ورزش و جوانان کرمانشاه لیست قهرمانان ورزشی استان که در سال 1392 موفق به کسب مدال در رقابت های جهانی و آسیایی شده اند را در اختیارتربیت بدنی شهرداری قرار بدهد.

قارونی تاکید کرد: به هر حال شهرداری و شورای شهر کرمانشاه یکی از وظایف اصلی خود را توجه و حمایت از ورزش استان می داند و برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی نیز در راستای تحقق این هدف است.

