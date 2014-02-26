مسابقات ژیمناستیک بسیج تربت حیدریه برگزار شد

عباس ابراهیم‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات ژیمناستیک حلقه های تربیتی صالحین بسیج تربت حیدریه گرامیداشت شهید حسین رستم پور در سالن اختصاصی ژیمناستیک آل یاسین با همکاری هیئت ژیمناستیک شهرستان و باشگاه فرهنگی ورزشی بسیج تربت حیدریه برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات ورزشکاران ژیمناستیک کار در 3 رشته حرکات زمینی، خرک حلقه و پرش از خرک و در 7 رده سنی از پیش دبستانی تا ششم دبستان به مدت دو روز با یکدیگر به رقابت پرداختند .

ابراهیم نژاد گفت: در پایان این مسابقات عرفان رضا دوست در رده پیش دبستانی مقام اول را بدست آورد، در رده سنی اول دبستان عرفان حری اول شد.

وی افزود: در رده سنی دوم دبستان عنوان اول را محمد رضا معصومی کسب کرد، در رده سنی سوم دبستان مقام اول را یوسف یعقوبی بدست آورد، در رده سنی چهارم دبستان مهدی خرداد بیز اول شد، در رده سنی پنجم دبستان امیر علی علیزاده به عنوان اولی دست یافت و در رده ششم دبستان نیزسینا شکوهی توانست به مقام اول برسد.