تنش ها در منطقه کریمه اوکراین ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پلیس اوکراین امروز در تلاش بوده است تا از بروز درگیری بین گروه های طرفدار روسیه و طرفداران دولت موقت اوکراین در کریمه جلوگیری کند.

در پی افزایش تنش ها در این منطقه پارلمان منطقه کریمه امروز جلسه ای ضطراری تشکیل داد.

امروز در این منطقه حدود 10 هزار نفر مسلمان تاتار که طرفدار دولت موقت کی اف هستند با برگزاری رهپیمایی و برافراشتن پرچم های اوکراین شعار می دادند "اوکراین روسیه نیست" و "الله اکبر" در حالی که گروهی هم که طرفدار روسیه بودند با در دست داشتن پرچم روسیه اقدام به تظاهرات کردند.

منطقه کریمه که اکثر جمعیت آن را روس ها تشکیل می دهند منطقه استراتژیک برای روسیه می باشد زیرا که یکی از مهمترین پایگاه های نیروی دریایی روسیه در این منطقه قرار دارد.

برخی از آن بیم دارند که جمعیت روس زبان این منطقه دولت روی کار آمده جدید در کی اف را به رسمیت نشناسند امری که موجب تشدید تنش ها در این منطقه خواهد شد.

همچنین به گزارش برخی منابع خبری دیگر روز گذشته برخی از نمایندگان پارلمان روسیه که از این منطقه دیدار داشته اند وعده کمک و حمایت روسیه از روس زبانهای این منطقه را داده اند در حالی که والنتینا ماتوکوف سخنگوی شورای فدرال پارلمان روسیه که از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهر روسیه است احتمال هرگونه مداخله نظامی روسیه در اوکراین را رد کرده است.