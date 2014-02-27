از جنگ ویتنام آموخته ام نباید جان جوانان خود را به خطر اندازیم/ ایران به تعهدات خود عمل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا گفت مذاکرات با ایران پیش از هر گونه اقدامی ادامه خواهد یافت. وی که شب گذشته در جمع خبرنگاران سخن می گفت یادآور شد تلاشها برای به نتیجه رساندن مذاکرات پیش از هر گونه اقدام نظامی به امید یافتن راه حلی مسالمت آمیز ادامه خواهد یافت.

این در حالی است که در دور جدید مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 در ماه نوامبر طرفین به یک توافق اولیه برای پایان دادن به اختلافات دست یافته اند. طبق این توافق همکاری بیشتر ایران در برنامه هسته ای با اقدام متقابل طرف غربی در کاهش تحریم ها همراه خواهد بود.

پیش از این نیز "باراک اوباما" در واکنش به انتقادهای لابی صهیونیستی از توافق واشنگتن و ایران، اعلام کرده بود همچنان تمام گزینه ها بر روی میز است.

کری در ادامه یادآور شد: این یکی از ابزار رهبری است، من از جنگ ویتنام آموخته ام پیش از آنکه شما جوانان را به جنگ بفرستید باید ببینید آیا گزینه بهتری وجود ندارد. وزیر خارجه آمریکا در جنگ ویتنام به عنوان یک افسر جوان نیروی دریایی حضور داشت.

وی افزود: این برای ما به عنوان رهبران سیاسی الزامی است که پیش از آنکه از مردم بخواهیم جانشان را به خطر بیندازند، تمام گزینه ها را مورد بررسی قرار دهیم.

کری اذعان کرد ایران بر اساس توافق بیست و چهارم نوامبر به تعهدات خود در مورد برنامه هسته ای عمل می کند، از جمله اینکه غنی سازی 20 درصدی را متوقف کرده است. وی با اشاره به اقدامات ایران گفت: در کل آنها هر چه را که از آنها خواسته شده از جمله کاهش فعالیت ها انجام داده اند.