به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی ظهر شنبه با بیان این مطلب در شورای توسعه و برنامه ریزی استان مرکزی افزود: این دستگاه ها امروز و دیروز خراب نشده اما این که چرا باید خرابی این دستگاه ها بدون پیگیری مسئولان قبل به اینجا برسد.

مقیمی با تاکید بر ضرورت تهیه گزارشی از وضعیت دستگاه های سی تی اسکن استان مرکزی و تامین هزینه 50 میلیون تومانی تعمیر دستگاه سی تی اسکن خمین گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان نسبت به راه اندازی این دستگاه هر چه سریعتر اقدام کنند.

سکونتگاههای غیررسمی باید توانمند شوند

استاندار استان مرکزی در ادامه این جلسه در خصوص ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی استان مرکزی نیز گفت: وقتی صحبت از ساماندهی این سکونتگاهها به میان می آید تنها بحث بازسازی آنها مورد توجه نیست بلکه باید توانمند سازی این مناطق نیز در دستور کار مدیران قرار بگیرد.

مقیمی ادامه داد: باید با ایجاد واحدهای آموزش فنی و حرفه ای، تامین مراکز آموزشی و ورزشی، فرهنگی و بهداشت و درمان این مناطق را از وضع موجود نجات داد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: جلسه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی استان باید هر چه سریعتر تشکیل و مصوبات ان به جدیت دنبال شود.

مقیمی افزود: مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی استان در حوزه فیزیکی و نرم افزاری برای تحقق اهدافمان در این مناطق غیر رسمی ضروری است.

استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توان علمی دانشگاههای استان برای حل مشکلات گفت: باید از توان علمی دانشگاه های استان مرکزی در جهت حل مشکلات بخش صنعت و دیگر بخشهای این استان بهره جست.

استان مرکزی استانی برخوردار از ظرفیت های صنعتی بسیار است

مقیمی افزود: استان مرکزی استانی برخوردار از ظرفیت های صنعتی بسیار است که فعالیت دو هزار و 800 واحد صنعتی فعال در این استان بیانگر این امر است و می طلبد تا از توان پژوهشی دانشگاه ها در راستای حل مشکلات پیش روی استان استفاده شود.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه در استان مرکزی افزود: اگر هر 50 واحد صنعتی یک طرح پژوهشی به دانشگاه های استان ارائه کنند می شود 56 طرح پژوهشی که توسط دانشگاه ها برای صنایع استان اجرا می شود و این امر ضمن ایجاد پویایی در دانشگاه ها از هزینه کرد صنایع برای امر پژوهش در خارج استان نیز جلوگیری می کند.

استاندار مرکزی با انتقاد از ارتباط فعلی بخش صنعت و دانشگاه در استان مرکزی گفت: متاسفانه گزارش مفصلی از چگونگی این ارتباط فعلا در اختیار ما نیست و مشخص نیست صنعت به پژوهش روی نمی اورد یا دانشگاه ها طرح های تحقیقاتی صنعت را توجه نمی کنند.

وی تاکید کرد: بخش صنعت و دبیرخانه دانشگاه های استان موظف به تهیه این گزارش برای استانداری مرکزی بوده تا بتوانیم با توجه به وضع موجود بهتر تصمیم بگیریم.

دانشجویان کارشناسی ارشد و دوره دکتری نیازمند طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی هستند

استاندار مرکزی با بیان این که دانشجویان کارشناسی ارشد و دوره دکتری نیازمند طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی هستند گفت: اگر موضوعات این تحقیقات و پژوهشها واقعی تر باشند دانشجو نیز دل بیشتری به کار داده و سعی می کند تحقیقی موثق و حقیقی ارائه کند.

مقیمی با تاکید بر ضرورت آشنایی دانشجویان استان مرکزی با واقعیت های صنعتی استان گفت: تحقق این مهم بستر ارتباط قوی میان صنعت و اجتماع را در استان فراهم کرده و مشکلات ناشی از دوری صنعت با جامعه از بین خواهد رفت.

وی در از تاثیر روند پیگیری امور مربوط به تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه در ارزیابی عملکرد مدیران بخش صنعت و دانشگاه های استان خبر داد و افزود: تذکرات موکد ما دال بر اهمیت ویژه این موضوع برای مدیریت ارشد استان است و در این راه با کسی تعارف نداریم.

استاندار استان مرکزی با بیان ایان که پروژه های تحقیقاتی برای دانشگاه ها حیاتی است گفت: اگر این پروژه های تحقیقاتی نباشد دانشگاه ها به کلاسهای درسی تبدیل می شوند که درگیر حاشیه ها شده و از هدف اصلی خود غافل می شوند.

مقیمی ادامه داد: عدم توانایی فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار بعد از دانشگاه به عدم حضور آنها در محیط های کاری مرتبط با رشته تحصیلی اشان بر میگردد کاری که امروز تنها از سوی دانشگاه علوم پزشکی صورت می گیرد و باعث موفقیت این دانشگاه شده است.

جای خالی پژوهش در صنایع آن قابل گذشت

وی افزود: در استان صنعتی که صنعت بیشترین نقش و تاثیر را در پیش برد امور آن دارد جای خالی پژوهش در صنایع آن قابل گذشت نیست و باید این خلا پر شود.

استاندار استان مرکزی در ادامه با بیان این که دنبال استفاده ابزاری از دانشگاه ها نیستیم گفت: اگر صحبت از ارتباط صنعت و دانشگاه به یان می آید قصد آن نداریم با تولید آماری صرف در این حوزه کارنامه آماری خود را ضخیم تر کنیم بلکه می خواهد در مسند مدیریتی خود و با استفاده از تدبیر و آینده نگری خویش استانی بر اساس تدابیر مدیریتی ارزشمند بسازیم نه اینکه کارهایی انجام دهیم که 5 سال بعد از کرده آنها پشیمان شویم.

مقیمی با بیان این که پذیرش اینکه استانی علیرغم برخورداری از 2 هزار و 800 واحد صنعتی فعال از نارسایی ها و مشکلات متعدد رنج ببرد آدم را از خود بیخود کرده و قابل قبول نیست افزود: فقر، بیکاری، مشکلات اجتماعی، فرهنگی و .... شایسته استان صنعتی مرکزی نیست و این مسائل باید در دانشگاه های استان بررسی شود.

وی ادامه داد: تمامی مدیران دستگاه های اجرایی استان مرکزی باید خود را مقید به دانشگاه ها کنند گفت: اگر دانشگاه ها را در حل مشکلات استان دخیل می کردیم امروز چنین وضعی را در استان شاهد نبودیم.

استاندار مرکزی تاکید کرد: دانشگاه اراک به عنوان دبیرخانه دانشگاه ها و بزرگترین دانشگاه استان مرکزی باید تمام دانشگاه های استان را به حل مسائل موجود دخالت دهد این در حالیست که حتی اگر دستگاهی حاضر به همکاری با دانشگاه ها در امر پژوهش پیرامون مسائل جدی پیش روی استان نشود استانداری وارد کار شده و هزینه پژوهش را پرداخت می کند.

مقیمی تاکید کرد: طبق قانون دستگاههای اجرایی استان مکلف به هزینه کرد سه درصد اعتبارات خود در بخش پژوهش اند و هیچ کس حق ندارد در این حوزه خستی به خرج دهد.

وی با اشاره به خصوصی بودن بخش صنعت استان مرکزی گفت: با توجه به اینکه به جز پالایشگاه امام خمینی شازند صنعت دولتی دیگری در استان مرکزی وجود نداشته و تمام صنایع به بخش خصوصی واگذار شده اند دانشگاه ها باید بدانند بخش خصوصی با در نظر گرفتن منافع خود وارد کار می شود و اگر ببیند در روند اجرای پروژه تحقیقاتی منافعش به لحاظ سوخت وقت و .... هدر می رود ترجیح می دهد پژوهش مورد نیازش را در جای دیگر انجام دهد لذا دانشگاه ها باید به مولفه زمان در اجرای طرح های تحقیقاتی صنایع توجه کنند.

رتبه اول فن بازار به شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی رسید

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی نیز گفت: دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار استان مرکزی فعال است و ماهی یک بار نسبت به برگزاری جلسات صنعت و دانشگاه اقدام می کند.

حامد یحیی با بیان این که این استان امسال در حوزه فن بازار در کشور رتبه اول را کسب کرده گفت: با توجه به استقرار امکانات کلینیک صنعت و نمایشگاه دائمی صنعت و دانشگاه که تعداد کمی از استانهای کشور از این مزایا برخوردارند امکان تبادل دان و کارورزی صنعتی در استان ایجاد شده است.

وی یادآور شد: علاوه بر این 36 واحد مشاوره صنعتی در فن بازار منطقه ای استان ایجاد شده که این ظرفیت نیز به ارتقا ارتباط صنعت و دانشگاه استان کمک می کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در این نشست از ارسال 30 طرح پژوهشی صنعت برای دانشگاهها خبر داد و گفت: علیرغم ارسال نیاز واحدهای صنعتی به دانشگاهها تاکنون جوابی در این خصوص به بخش صنعت ارسال نشده است.

علیرضا زاوشی بیان کرد: افزایش تقویت ارتباط دانشگاهها با مراکز تحقیق و توسعه مستقر در صنایع از مسایلی است که باید با قوت بیشتری برای آن سرمایه گذاری شود.

شورای برنامه ریزی مهمترین شورای تصمیم ساز استان است

استاندار استان مرکزی در ادامه از شورای برنامه ریزی به عنوان مهمترین شورای تصمیم ساز استان مرکزی یاد کرد و گفت: با توجه به اخذ تصمیمات اساسی و تاثیر گذار استان در این شورا غیبت مدیران دستگاه های اجرایی در این شورا قابل بخشش نیست.

مقیمی با بیان این که حضور 22 مدیر دستگاه اجرایی استان در شورای برنامه ریزی ضروری است افزود: عدم حضور مدیران در شورای برنامه ریزی در صورت غیر موجه بودن غیبت در ارزیابی انها موثر است.

وی تاکید کرد: هیچ مدیری نباید برای روز شنبه که زمان برگزاری شورای برنامه ریزی استان است برنامه ای بگذارد و مدیرکل حوزه بودجه نیز باید نسبت به ارسال دعوت نامه ها یک هفته قبل از برگزاری شورا اقدام کند.