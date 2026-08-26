رضا قشقایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تجهیزات کارخانه شن و ماسه شهرداری دوگنبدان مربوط به حدود چهار دهه پیش است و فرسودگی این تجهیزات موجب شده این واحد نتواند مصالح مورد نیاز پروژههای عمرانی را با ظرفیت استاندارد تولید کند.
وی افزود: خرید و راهاندازی یک کارخانه جدید تولید مصالح، علاوه بر کاهش هزینههای تأمین مواد اولیه، توان اجرایی شهرداری را به شکل چشمگیری افزایش میدهد و زمینه را برای تسریع در اجرای طرحهای توسعه شهری فراهم میکند.
هشدار درباره توقف پروژههای نیمهتمام
شهردار دوگنبدان با اشاره به وضعیت ۱۲ پروژه عمرانی که از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تعریف شدهاند، گفت: حذف یا تخصیص نیافتن بهموقع اعتبارات، موجب توقف پروژههایی از جمله ساماندهی ورودی شهر، کانال جزیره، پیادهروسازی بلوار ولیعصر و پل آبگرمو شده است.
قشقایی تصریح کرد: تداوم توقف پروژهها تنها به معنای نیمهکاره ماندن طرحهای عمرانی نیست، بلکه افزایش خسارتهای ناشی از تأخیر، تعدیل قیمتها و شکلگیری دعاوی حقوقی پیمانکاران، بار مالی سنگینی را به منابع محدود شهرداری تحمیل میکند و در نهایت هزینه آن بر دوش شهروندان خواهد بود.
اجرای ۷۰۰ هزار مترمربع آسفالت در دو سال
وی با تأکید بر ضرورت نگاه میانمدت و بلندمدت به توسعه زیرساختهای شهری، اظهار کرد: طی دو سال اخیر بیش از ۷۰۰ هزار مترمربع عملیات آسفالت در دوگنبدان اجرا شده که ۴۲۰ هزار مترمربع آن با استفاده از ظرفیت گروههای امانی شهرداری و ۲۸۰ هزار مترمربع نیز توسط پیمانکاران بخش خصوصی انجام شده است.
شهردار دوگنبدان اعتبار هزینهشده برای اجرای این حجم از عملیات را حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: استفاده از توان اجرایی نیروهای داخلی و ماشینآلات شهرداری، علاوه بر کاهش وابستگی به پیمانکاران، به تسریع اجرای طرحها و مدیریت بهتر هزینهها کمک کرده است.
قشقایی بیان کرد: بخشی از این طرحها به بهرهبرداری رسیده و تعدادی دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد در آستانه تکمیل قرار دارند.
تکمیل بلوارهای اصلی در دستور کار
وی با اشاره به اولویتبندی پروژههای عمرانی شهر گفت: تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای کلیدی از جمله بلوار شهید تاجگردون، بلوار شهید پناهپوری و احداث بلوار الغدیر، نقش مؤثری در بهبود وضعیت ترافیکی و توسعه شبکه معابر دوگنبدان داشته است.
شهردار دوگنبدان اتصال بلوار پاسداران به محدوده ۱۸۰ و رزمندگان را نیز از دیگر اقدامات شاخص در حوزه توسعه زیرساختهای شهری عنوان کرد.
قشقایی در پایان تأکید کرد: برای تداوم نهضت بهسازی معابر و حفظ دستاوردهای عمرانی دوگنبدان، تعیین تکلیف پروژههای متوقفشده و نوسازی زیرساختهای تولید مصالح باید در اولویت قرار گیرد تا روند توسعه پایدار شهر با خلل مواجه نشود.
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