صادق صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: شرکت های زنجیره ای یکپارچه توان تولید گوشت مرغ و همچنین زمینه صادرات آن را افزایش خواهند داد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سالانه 27 هزار تن گوشت مرغ در اردبیل تولید می شود، اضافه کرد: با آغاز به کار این شرکت ها تولید گوشت مرغ تا 30 هزار تن نیز خواهد رسید.

وی صادرات گوشت مرغ را یکی از زمینه های درآمد زایی استان عنوان کرد و افزود: با تامین نیاز داخل و افزایش تولید می توان برنامه ریزی منسجمی برای صادرات گوشت مرغ تدارک دید.

صالحی با یادآوری صادرات دو میلیون و 705 قطعه جوجه از استان به سایر کشورها اضافه کرد: اردبیل در خصوص صادرات محصولات دامی از وضعیت مساعدی برخوردار است.

مدیر کل دامپزشکی استان با اشاره به ظرفیت استان در زمینه پرورش طیور تاکید کرد: در همین مدت علاوه بر صادرات جوجه، مجوز صادرات بیش از 835 تن پای مرغ نیز از اردبیل به کشور ویتنام صادر شده است.

وی با بیان اینکه تمامی طیور استان در کشتار گاه های صنعتی کشتار می شود، این مهم را قابلیتی برای توسعه صادرات و تولید طیور استان دانست.

صالحی صادرات را یکی از شریان های تداوم اقتصاد یاد کرد و نظارت های بهداشتی و کیفی دامپزشکی و ارتقاء شاخص های بهداشتی را یکی از عوامل رشد صادرات در منطقه دانست و ادامه داد: افزایش صادرات یکی از ظرفیت های مثبت در راستای ارتقاء شاخص های تولید ملی است.