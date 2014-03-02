عواقب هزینه سنگین جراحی چشم/ فروش کلیه برای نجات از نابینا شدن

به گزارش خبرنگار مهر، صابر بابایی 35 ساله ساکن شهرستان جوانرود کرمانشاه است که از مدتها پیش به بیماری کوری چشم دچار شده است. در پرونده پزشکی او آمده که وی فاقد پتانسیل دید چشم چپ است و چشم راستش نیز به علت نزدیک بینی شدید دارای فرسودگی و نازکی شدید شبکیه است.

وی در سال 76 نیز به پزشکان متعددی مراجعه کرده و شنیده بود که چشم چپش انحراف به داخل دارد و باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد اما از آنجا که وی و خانواده اش جزو اقشار کم درآمد بودند او نتوانست از عهده مخارج عمل جراحی چشم برآید به همین علت اکنون با گذشت چند سال چشم چپش به طور کامل نابینا شد و چشم راستش نیز تنها 20 درصد بینایی دارد و دچار نازکی قرنیه چشم شده است.

پزشکانی که او در شهر کرمانشاه به آنها مراجعه کرده گفته بودند که باید این چشمش هر چه سریعتر تحت عمل جراحی قرار بگیرد در غیر این صورت همان 20 درصد بینایی را نیز نخواهد داشت.

او که اکنون دارای یک فرزند است در خانه ای استیجاری با موعد تخلیه اول فروردین سال 93 زندگی می کند و چند ماهی است که به او اجازه انجام کار در اداره شهرداری شهرستان روانسر را به دلیل عدم بینایی نداده اند و او دیگر رفتگر روانسر نیست.

جلوگیری از نابینایی مطلق و درد چشم، او را در روزهای آخر سال راهی بیمارستان قدس در شهرستان پاوه کرده است تا بتواند با فروش یکی از کلیه هایش مخارج جراحی چشم را بپردازد.

او به خبرنگار مهر می گوید: همه افراد خانواده ام کارگر هستند و مخارجی که پزشکان برای جراحی چشمانم اعلام کرده اند حدود 15 میلیون تومان است منتها اکنون ماهی 180 هزار تومان اجاره خانه ای با یک میلیون و نیم پول پیش را می دهم و چون از شهرداری اخراج و به علت بیماری از کار افتاده شده ام دیگر توان پرداخت هزینه ها را ندارم به همین دلیل فروش کلیه را انتخاب کرده ام چون شنیده ام با یک کلیه هم می شود زندگی کرد.

هنگامی که بابایی به بیمارستان قدس مراجعه کرد، مسئولان بیمارستان پس از درخواست او برای فروش کلیه اش، سالار خرمی از مددکاران آسیبهای اجتماعی بیمارستان را برای بررسی موضوع و شرایط خانوادگی او مامور کردند.

خرمی پس از بررسی اوضاع در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح می دهد که خانواده بابایی در شرایطی نیستند که بتوانند مخارج جراحی چشم صابر را تامین کنند چرا که همه آنها کارگر هستند. اگر چنین توانی را داشتند همان چهار ماه پیش اقدام می کردند تا او چشم چپش را برای همیشه از دست ندهد.

خرمی می گوید: از سوی دیگر در پرونده های پزشکی او آمده که عملا از کار افتاده شده است با این حال درد چشمانش صبر و تحمل را از صابر گرفته و تحمل این شرایط نه تنها برای او بلکه برای همسر و تنها فرزندش نیز سخت شده است به همین دلیل برای فروش کلیه اش کاغذی نوشته و آن را در سطح شهر پخش کرده تا هر چه زودتر تحت عمل جراحی برای فروش کلیه و درمان چشمانش قرار بگیرد.

خرمی ادامه می دهد که بیمارستان قدس، توان جراحی چشمان صابر را ندارد و وی باید برای این عمل سنگین به تهران و یا شهرهای دیگر مراجعه کند که همین موضوع نیز مشکل دیگر وی است. با این حال تا کنون او را از فروش کلیه منصرف کرده ایم تا شاید راهی برای نجات او از کوری مطلق باز شود.

پرونده پزشکی این کارگر کرمانشاهی در آرشیو خبرگزاری مهر موجود است با این حال خبرنگار مهر شماره 09189183604 از صابر بابایی را در اختیار مخاطبانش قرار می دهد.