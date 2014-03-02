به گزارش خبرگزاری مهر، عبادالله فتح اللهی با تاکید بر اهمیت تسریع در روند نوسازی بافتهای فرسوده گفت: از سالهای گذشته مداخلاتی برای نوسازی بافت های فرسوده در مناطق دارای این بافت مانند منطقه 15 صورت گرفته است و همه باید دست به دست هم دهیم تا بافت های فرسوده هر چه سریعتر نوسازی شوند.

وی تصریح کرد: شهرداری تهران در اجرای پروژه های کلانی همچون احداث بزرگراه امام علی(ع)، صدر، نیایش، ساماندهی خطوط مترو، بوستان ولایت، پارک نهج البلاغه و ... رکورد دار بوده و در حال حاضر مباحث مربوط به حمل و نقل ترافیک، آلودگی هوا و بافت های فرسوده از چالش های عمده ی شهرداری است.

فتح الهی ضمن اشاره به معضلات و مشکلات ساکنان بافت های فرسوده، تصریح کرد: بافت های فرسوده تلفیقی از مسائل و مشکلات کالبدی و اجتماعی است و از این روضرورت دارد نگاه ما به نوسازی، نگاهی اجتماعی باشد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در ادامه با بیان اینکه ضرورت شکل گیری سازمانها و شرکتها تسهیل و تسریع در روند امور نهادهای مرجع است، گفت: وظیفه سازمان نوسازی سرویس دهی مضاعف در فرآیند نوسازی و تسهیل و کمک به شهرداری های مناطق در اجرای این مهم است.

فتح الهی با تأکید بر ضرورت دسترسی به همفکری یکپارچه در همه مناطق در خصوص نگاه اجتماعی، چگونگی ورود، امکانات، پتانسیل ها و ... در نوسازی بافتهای فرسوده، افزود: تدوین بسته تسهیلات تشویقی کاربردی مختلف برای مناطق برخوردار و غیر برخوردار به منظور ترغیب سرمایه گذاران و جلب مشارکت ساکنان در نوسازی امری ضروری است و سازمان نوسازی تمام تلاش خود را برای تسهیل و تسریع در روند نوسازی بافت های فرسوده انجام خواهد داد.