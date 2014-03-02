به گزارش خبرنگار مهر پرفسور مجید سمیعی- رئیس بخش جراحی مغز و اعصاب دانشکده پزشکی دانشگاه هانوفر در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمی، با اشاره به برگزاری این جشنواره علمی در سطح بین المللی، افزود: برگزاری جشنواره بین المللی نشان دهنده این است که علم و فناوری برای کشور بسیار مهم است.

وی به اقدامات انجام شده برای ایجاد مرکز علوم اعصاب در ایران، خاطر نشان کرد: نقشه‌ای که برای راه اندازی این مرکز در ایران در نظر گرفته شده است بسیار وسیع‌تر از مراکزی است که در پکن و آلمان در نظر گرفته شده است.

پرفسور سمیعی با تاکید بر اهمیت این مرکز، ابراز امیدواری کرد که همه مسئولان دست به دست هم دهند تا این مرکز برای انجام فعالیت‌های پژوهشی در حوزه مغز و اعصاب راه اندازی شود.

وی اضافه کرد: با راه اندازی این مرکز جوانان علاقه مند می‌توانند در کنار اساتید این حوزه به فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی بپردازند.

رئیس بخش جراحی مغز و اعصاب دانشکده پزشکی دانشگاه هانوفر به بیان تلاش‌های انجام شده در سطح بین المللی در دولت یازدهم، ادامه داد: آینده بسیار درخشانی برای کشور متصور هستم چون اعتقاد دارم که جوانان پر استعدادی در کشور هستند که در صورت برقرار بودن پایه و زیر ساخت‌های لازم در حوزه علم و فناوری در دنیا پیشرو خواهیم بود و من در این زمینه تردید ندارم.