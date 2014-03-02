به گزارش خبرنگار مهر، محمد اقوامی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار آذربایجان غربی افزود: امسال 19 هزار و 616 فقره پرونده در این اداره کل در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز تشکیل شده که 2 هزار و 377 میلیارد و 735 میلیون ریال محکومیت ریالی این پرونده ها بود.

وی با اشاره به مختومه شدن 19 هزار و 578 فقره از پرونده های تشکیل شده از ابتدای سالجاری تا کنون، با بیان اینکه از محکومیت تعیین شده نیز 71 میلیارد و 216 میلیون ریال تا کنون وصول شده، گفت: عدم درج قیمت، گرانفروشی، قاچاق در سطح عرضه بیشترین فراوانی تخلفات را در استان دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی متوسط رسیدگی به پرونده های بخش کالا و خدمات در استان را پنج روز، در بخش بهداشت و درمان را هفت روز و در قاچاق کالا و ارز را 22 روز اعلام و عنوان کرد: این میزان از متوسط رسیدگی کشوری که به ترتیب 15، 13 و 38 روز است کمتر است.

اقوامی با اشاره به محکومیت بالغ بر 5 میلیارد ریال جزای نقدی در رسیدگی به پرونده های تخلفاتی عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال ارز دریافتی در قالب 103 پرونده از ابتدای سالجاری تا كنون در آذربايجان غربي افزود:‌ بیش از 7 میلیارد و 300 میلیون ریال جزای نقدی در رسیدگی به 4 هزار و 222 فقره پرونده های تخلفاتی گرانفروشی حکم صادر شده است.

وی با اعلام محکومیت بیش از 3 میلیارد و 500 میلیون ریال جزای نقدی برای پرونده های تخلفاتی عدم درج قیمت از ابتدای سالجاری تاكنون نيز ادامه داد:‌ بر اساس گزارش بازرسان مجامع امور صنفی و سازمان صنعت و معدن و تجارت از ابتدای سالجاری براي 6 هزار و 155 واحدصنفی پرونده تخلفاتی عدم درج قیمت تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.