بیژن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گلایههای شهروندان درباره نحوه جمعآوری زباله در شهر کرمانشاه، اظهار کرد: این موضوع یکی از مسائل موجود در شهر بود که نارضایتیهایی را به همراه داشت و برطرف کردن آن از وظایف مدیریت شهری محسوب میشود.
وی افزود: بررسیها نشان میداد بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در این زمینه به کمبود ماشینآلات تخصصی مربوط است، چرا که ناوگان جمعآوری زباله شهر از سال ۱۳۸۳ تاکنون بهروزرسانی نشده بود.
شهردار کرمانشاه تصریح کرد: طی سالهای گذشته، شهر کرمانشاه از نظر جمعیت و گستره جغرافیایی رشد قابل توجهی داشته و همین مسئله نیاز به تقویت و نوسازی تجهیزات و ماشینآلات حوزه خدمات شهری را بیشتر کرده است.
مرادی ادامه داد: از ابتدای آغاز فعالیت در شهرداری، موضوع نوسازی ناوگان جمعآوری زباله در دستور کار قرار گرفت و با پیگیریهای انجامشده از سوی مجموعه مدیریت شهری و همراهی استاندار کرمانشاه، زمینه خرید خودروهای جدید فراهم شد.
وی گفت: در همین راستا ۱۱ دستگاه کامیون مکانیزه جمعآوری زباله با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۶۰ میلیارد ریال از محل عوارض پسماند و ارزش افزوده خریداری شده و این خودروها صبح امروز پنجشنبه ۱۲ مردادماه وارد کرمانشاه شدند.
شهردار کرمانشاه با تأکید بر اینکه مدیریت شهری خود را موظف به پاسخگویی به مطالبات مردم میداند، افزود: امیدواریم با اضافه شدن این ۱۱ دستگاه به چرخه خدمات شهری، بخشی از مشکلات مربوط به جمعآوری زباله برطرف شده و کیفیت ارائه خدمات به شهروندان ارتقا پیدا کند.
مرادی در ادامه از شهروندان خواست در استفاده از مخازن زباله دقت بیشتری داشته باشند و اظهار کرد: این خودروها متعلق به شهر و مردم هستند و برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان خریداری شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان از قرار دادن اجسام سخت و سنگین مانند بتن، آجر و سنگ داخل مخازن زباله خودداری کنند تا از آسیب دیدن خودروهای مکانیزه جلوگیری شده و امکان ارائه خدمات مناسب و مستمر در حوزه جمعآوری پسماند فراهم باشد.
نظر شما