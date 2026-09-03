روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان در هفته پیش‌رو گفت: بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد آسمان استان در هفته آینده عمدتاا صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی با بیان اینکه در برخی ساعات به‌ویژه در ساعات بعدازظهر وزش موقت باد پیش‌بینی می‌شود، افزود: روز دوشنبه هفته آینده شاهد وزش باد نسبتاا شدید در اکثر نقاط استان خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان درباره تغییرات دمایی نیز اظهار کرد: امروز تغییرات محسوسی در دما نخواهیم داشت اما از فردا تا اواسط هفته آینده دمای بیشینه در طول روز بین ۲ تا ۳ درجه در اکثر نقاط استان افزایش می‌یابد.

وی در پایان به وضعیت دما در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: روز گذشته ایستگاه کبودرآهنگ با ۳۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود و صبح امروز نیز همدان با ۱۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه گزارش شد و دمای هوای شهر همدان در گرم‌ترین ساعات به ۳۱ و در خنک‌ترین ساعات به ۱۱ درجه سانتی‌گراد رسیده است.