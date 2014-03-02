به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، این پدر و پسر با دریافت سه جایزه برای بازی در این فیلم علمی-تخیلی به عنوان برندگان بزرگ این دوره معرفی شدند.

جیدان 15 ساله به عنوان بدترین بازیگر این جایزه را دریافت کرد در حالی که پدر مشهورش نیز جایزه بدترین بازیگر نقش مکمل را از آن خود کرد.

این زوج همچنین به عنوان بدترین گروه سینمایی انتخاب شدند.

با این حال جان ویلسون بنیانگذار جایزه تمشک طلایی پس از اتمام این جوایز گفت این رسم هالیوود است که اگر کسی سعی کند تا عضوی از خانواده یا نزدیکانش را به ستاره‌ای تبدیل کند که در توانش نیست، چنین رفتاری با وی بکند.

این جوایز که یک شب پیش از اسکار اهدا شدند، برای معرفی بدترین تلاش‌های سینمایی سال پیش، منتخبان خود را معرفی کردند.

جایزه بدترین فیلم سال نیز به «فیلم 43» یک فیلم کمدی با حضور گروه بازیگران مشهورش یعنی کیت وینسلت، هیو جکمن و هالی بری رسید. این فیلم به عنوان «همشهری کین فیلم های بد» خوانده شد و جایزه بدترین فیلمنامه (که حداقل 19 نفر در نوشتنش سهیم بودند) و نیز بدترین کارگردانی (که توسط 13 نفر انجام شد) به آن تعلق گرفت.

تیلور پری نیز به عنوان بدترین بازیگر زن برای بازی در فیلم «کریسمس مدآ» انتخاب شد و کیم کارداشیان نیز جایزه بدترین بازیگر مکمل زن را برای بازی در همین فیلم دریافت کرد.

فیلم«تکاور تنها» با بازی جانی دپ نیز که در نقش تونتو ظاهر شده بود، عنوان بدترین فیلم ادامه را از آن خود کرد.

فیلم آدام سندلر با عنوان «بزرگ شده‌ها 2» که نامزد دریافت هشت جایزه تمشک بود در کمال تعجب با دست خالی به خانه رفت!

بازیگران معمولا از حضور در این مراسم خودداری می کنند و تنها هالی بری و ساندرا بولاک از جمله معدود بازیگرانی بودند که در مراسم شرکت کردند و این جایزه را خودشان دریافت کردند.

مانند اسکار جوایز تمشک طلایی نیز بخشی به عنوان یادبود از دست رفته ها دارد و امسال از برندگان پیشین این جایزه یعنی پیتر اوتول و راجر ایبرت منتقد سینمایی یاد کرد.

جایزه تمشک زرین یا طلایی که اولین بار در سال ۱۹۸۱ اهدا شد، توسط جان ویلسن ابداع شد. این جایزه دقیقاً نقطه مقابل جایزه اسکار است و برای بدترین بازی، فیلمنامه، کارگردان، فیلم و ترانه اهدا می‌شود. این جایزه از پلاستیک ساخته می‌شود و با اسپری طلایی رنگ، رنگ آمیزی می شود و روی پایه‌ای پلاستیکی قرار دارد. ارزش این جایزه حدود ۵ دلار آمریکا است.