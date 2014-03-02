ششمین دوره مسابقات سازه های ماکارونی در دانشگاه زنجان آغاز شد

احسان مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در هر شش دوره دانشگاه زنجان میزبان این مسابقات بوده است افزود: 370 شرکت کننده از خارج استان برای شرکت در مسابقات داریم که با توجه به کمبود خوابگاه و اسکان دانشگاه از مهمانسرای شرکت برق مخابرات و اداره تربیت بدنی برای اسکان استفاده شده است

وی ارتقاء سطح علمی دانشجویان، سطح کار اجرایی در دانشگاه و جامعه، ایجاد شور و نشاط دانشجویی و تعامل اجرایی کادر اجرایی و دانشجویان و شرکت کنندگان برای رشد جامعه از اهداف برگزاری مسابقات سازهای ماکارونی در دانشگاه زنجان عنوان کرد.

مجیدی افزود: تیم های از دانشگاه های تهران، تبریز، بوشهر، هرمزگان، اصفهان، همدان، کردستان، لرستان، گیلان، ارومیه، گرگان، یزد، مشهد و زنجان است.

دبیر برگزاری مسابقات سازه های ماکارونی با اشاره به تعامل و همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از عدم عدم کمک و همکاری شهرداری زنجان برای برگزاری مسابقات انتقاد کرد و گفت: این مسابقات هزینه زیادی داشته دانشگاه زنجان هم دانشگاه مادر و بزرگ است و باید حمایت از این دانشگاه بخصوص در برگزاری مسابقات کشوری صورت بگیرد.

مجیدی ادامه داد: یکی از نکات مثبتی که وجود دارد این است که از داورهای استفاده شده که سطح علمی بالایی دارند.