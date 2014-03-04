عملیات احداث خیابانی موازی با میدان نقش جهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر بهمن ماه خبرگزاری مهر گزارشی مبنی بر هشداری جهت احداث خیابانی به عرض 16 متر که از یک سمت به خیابان نشاط و از سمت دیگر به خیابان حافظ منتهی می شود منتشر کرد.

گنبد سمت راست عکس متعلق به مسجد شیخ لطف الله است. قرار شده تا خیابان آقانور از نزدیکی مسجد عبور کند

نقطه های سیاه بناهای دارای ارزش تاریخی هستند و خط زرد مسیر خیابان جدید الاحداث است اما خط آبی نیز میدان نقش جهان را نشان می دهد

در این گزارش آمده است که این خیابان فاصله بسیار نزدیکی تا میدان و مسجد شیخ لطف الله دارد و قرار است "آقانور نجفی" نامیده شود این درحالی است که با احداث این خیابان تعدادی زیادی از بناهای واجد ارزش تاریخی و بافت قدیمی این بخش از شهر اصفهان نیز از بین می رود.

احداث این خیابان درحالی طی چند روز گذشته سرعت پیدا کرده که مهدی حجت قائم مقام وقت سازمان میراث فرهنگی پس از دربافت گزارش کارشناسی از وضعیت احداث خیابان دستور توقف آن را داده بود به همین علت بسیاری از املاک خریداری، تعداد از آنها تخریب و زمین مورد نظر برای خیابان صاف شده است.

اما اکنون این خیابان قرار است حریم درجه یک میدان نقش جهان را به خطر بیاندازد همانطور که پیش از این نیز حریم منظری میدان نقش جهان با احداث برج جهان نما دچار خدشه شده بود.