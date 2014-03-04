  1. استانها
  2. اصفهان
۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۴۹

بیات خبر داد:

طرح اهدای خون سالم در چادگان آغاز شد

طرح اهدای خون سالم در چادگان آغاز شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان چادگان گفت: طرح اهدای خون سالم به مدت سه روز ادامه دارد و تاکنون از بیش از 100 نفر خون گیری به عمل آمده است.

مجتبی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهدای 100 واحد خون توسط همشریان چادگانی اظهار داشت: طرح اهدای خون سالم در ساختمان جمعیت هلال احمر شهرستان تا روز چهارشنبه 14/12/92 ادامه دارد و کلیه کسانی که شرایط خون دهی را دارند می توانند به این جمعیت جهت خون گیری مراجعه کنند.

وی افزود:در اجرای وظایف و اهداف خداپسندانه و انسان دوستانه جمعیت هلال احمر در زمینه حفظ سلامت انسان‌ها، تسکین آلام بشری و ایجاد روح نوع دوستی، اکیپ سیار سازمان انتقال خون کاشان در محل این جمعیت استقرار و با استقبال پر شور داوطلبان جمعیت هلال احمر چادگان اقدام به خون گیری کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان چادگان پیش بینی کرد تعداد واحدهای خون و مشارکت مردم شهرستان چادگان در طرح حمایت ماندگار جهت یاری رساندن به بیماران نیازمند تا پایان طرح افزایش یابد.
 

کد مطلب 2249002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها