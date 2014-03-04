طرح اهدای خون سالم در چادگان آغاز شد

مجتبی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهدای 100 واحد خون توسط همشریان چادگانی اظهار داشت: طرح اهدای خون سالم در ساختمان جمعیت هلال احمر شهرستان تا روز چهارشنبه 14/12/92 ادامه دارد و کلیه کسانی که شرایط خون دهی را دارند می توانند به این جمعیت جهت خون گیری مراجعه کنند.

وی افزود:در اجرای وظایف و اهداف خداپسندانه و انسان دوستانه جمعیت هلال احمر در زمینه حفظ سلامت انسان‌ها، تسکین آلام بشری و ایجاد روح نوع دوستی، اکیپ سیار سازمان انتقال خون کاشان در محل این جمعیت استقرار و با استقبال پر شور داوطلبان جمعیت هلال احمر چادگان اقدام به خون گیری کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان چادگان پیش بینی کرد تعداد واحدهای خون و مشارکت مردم شهرستان چادگان در طرح حمایت ماندگار جهت یاری رساندن به بیماران نیازمند تا پایان طرح افزایش یابد.

