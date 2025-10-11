  1. استانها
  2. یزد
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۴

زارعی: تیم سیار اهدای خون در شهرستان خاتم مستقر شد

زارعی: تیم سیار اهدای خون در شهرستان خاتم مستقر شد

خاتم- مدیر جمعیت هلال‌احمر شهرستان خاتم از فعالیت تیم سیار اهدای خون در قالب طرح «قرار مهربانی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زارعی گفت: در راستای برنامه «حمایت ماندگار» سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، طرح «قرار مهربانی» در این شهرستان اجرا و تیم سیار اهدای خون سازمان انتقال خون استان در شهرستان خاتم مستقر شد.

وی با اشاره به مشارکت قابل‌توجه بانوان تصریح کرد: حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از اهداکنندگان خون در این طرح بانوان هستند که نشان‌دهنده احساس مسئولیت و نقش مؤثر آنان در کمک به نجات جان بیماران است.

مدیر هلال‌احمر خاتم ضمن قدردانی از حمایت و همکاری مردم، ابراز امیدواری کرد که این روند تا پایان اجرای طرح ادامه یافته و گامی مؤثر در ارتقای فرهنگ نوع‌دوستی و اهدای خون در جامعه برداشته شود.

کد خبر 6619113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها