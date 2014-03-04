به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نودمین سالگرد تأسیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی، صبح امروز سه‌شنبه 13 اسفند در تالار مشروطه مجلس شورای اسلامی با حضور حجت‌‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان فرهنگی برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد‌حسن ابوترابی‌فرد در این مراسم در سخنانی گفت: ایران اسلامی مفتخر است که در قاره کهن آسیا بنیان نخستین نهاد قانونگذاری را نهاده است. اولین مجلسی که در این قاره بزرگ شکل گرفته مجلس قانونگذاری ایران است و این کار بزرگ، دستاورد ارزشمند و برآمده از آموزه‌های دینی است و نشان دهنده نقشی است که علمای دینی در مدیریت سیاسی کشور در مبارزه با دیکتاتوری و استکبار بر عهده داشتند.

وی ادامه داد: شکل‌گیری کتابخانه مجلس تبیین کننده نگاه منطقی و اصولی بنیانگذاران نهاد قانونگذاری به دانش و علم به عنوان مهمترین ابزار و روشن‌ترین راه برای حرکت کشور بوده است. در این مجمع علمی نیازی به استدلال برای بیان نقش آموزه‌های دینی برای تبیین جایگاه علم و معرفت نیست اما اگر بگوییم رسالت انبیاء تربیت انسان عالم است، سخن تمام و قابل دفاعی است. اگر بگوییم تنها راه رسیدن به کمال از نگاه قرآن سلوک علمی است، آیات فراوانی از کتاب آسمانی بر این حقیقت گواه است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از آیات نورانی قرآن‌کریم مشخص می‌شود که انسان در میان تمامی پدیده‌ها موجودی منحصر به فرد است که از توانایی نگارش و قدرت قلم برخوردار است. قلم و کتابت مهمترین ابزار برای رسیدن به علم و دانش است. اگر این سرمایه بزرگ در دستان توانای انسان نبود امروز مرزهای علم و سطح قله‌های دانش هیچ معنایی نداشت. کلمه اقراء در آیات قرآن با تاکید بر قرائت که بر کتابت استوار است، راه رسیدن به معرفت‌الله و قرب به رضای خدا را، راه مبتنی بر قلم و کتابت تعریف می‌کند، منتهی نه هر قرائتی، قرائتی که با نام خدا آغاز می‌شود و بر معرفت اسماء‌ الهی تأکید دارد.

ابوترابی ادامه داد: هر دانشی با اعتقاد و ایمانی گره خورده است اما آن دانشی راه رسیدن به کمال را هموار می‌کند که با معرفت الله گره خورده باشد به عبارت دیگر واقعیت زندگی بشر این حقیقت را ترسیم کرده که علم تهی از ایمان ریشه همه طغیان‌های بشری است.

وی افزود: خداوند کریم است چون نعمت قلم را در اختیار انسان قرار داده است. خدا معلم است و انسان قادر به نگارش، شاگرد این مدرسه. علم اگر با ایمان و به اسم خدا آغاز شده باشد راه تعالی است و اگر از آن خالی باشد، ریشه همه طغیان‌ها خواهد بود. هنر قرآن کریم نیز تربیت انسان عالم عامل است، انسانی که به دانش و علم خود وفادار است.

نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی نظریه‌پردازان در حوزه عقل نظری انسانی بالغ به شمار می‌روند اما در حوزه عقل عملی گرفتار جهل شده‌اند، در حوزه نظریه‌پردازی این عقل عملی است که راهگشا است. ما در حوزه مدیریت کشور هم گاهی نظریه‌پردازانی قوی هستیم اما در مقام عمل اینچنین نیستیم برای نمونه مبانی اقتصاد مقاومتی یک دهه است که توسط رهبر انقلاب تبیین شده و بسیاری از مدیران علمی کشور از نگاه علمی به این مبانی اعتقاد راسخ دارند. اما در مقام عمل از آن فاصله معناداری دارند.

ابوترابی‌فرد ادامه داد: حضور نهاد کتابخانه مجلس در کنار نهاد قانونگذاری گامی است برای پیوند علم و عمل. امیدوارم روزی برسد که مدیران این مجموعه علمی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را در این نهاد و نهادهای مشابه فراوان مشاهده کنند.کتابخانه مجلس امروز در میان کتابخانه‌های پارلمانی جهان می‌درخشد و نگاه درخشانی برای تبیین جایگاه نهاد قانونگذاری ایجاد کرده است.