ترافیک سمنان روی ریل مطالعات کارشناسی؛ ایمن سازی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر دوشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان سمنان در محل فرمانداری این شهر بیان داشت: تصمیمگیری درباره مسائل ترافیکی شهر باید بر پایه مطالعات کارشناسی و نظر مشاوران تخصصی همراه باشد تا ضمن افزایش ایمنی، تردد شهروندان روانتر شود.
وی ادامه داد: ضرورت تسریع در خط کشی معابر، مرمت و روکش آسفالت کمربندی و ایمنسازی مسیرهای پرتردد، بهویژه در ساعات شب مورد تأکید است.
فرماندار سمنان همچنین خواستار تعیین تکلیف سریعتر طرح ایمنی ورودی شمالی سمنان شد و یادآور شد: زیرساختهای ترافیکی شامل معابر، میادین، علائم و تجهیزات ایمنی باید همزمان با توسعه شهرکهای اقماری و پروژههای مسکن پیشبینی شود.
صمیمیان با تأکید بر مناسبسازی معابر برای سالمندان و افراد دارای معلولیت، توضیح داد: بررسی مجدد زمانبندی چراغهای راهنمایی و اصلاح جانمایی سرعتگیرها در مسیر پایانه مسافربری باید انجام شود.
وی همچنین بر تعیین تکلیف طرحهای ترافیکی ورودی غربی شهر و مجموعه شهر فرش شد و افزود: پیشبینی نیازهای ترافیکی محدوده پارک علم و فناوری و سایر طرحهای توسعه ای نیازمند تسریع در اجرای مصوبات شورای ترافیک است.
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