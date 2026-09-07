سوزان ساراندون: برای حمایت از فلسطین در لیست سیاه استودیوها هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سوزان ساراندون با حضور در هشتاد و سومین جشنواره فیلم ونیز گفت فیلم‌هایش به دلیل حمایت صریحش از فلسطین توقیف شده‌اند.

این بازیگر برنده جایزه اسکار که در کنفرانس مطبوعاتی جشنواره فیلم ونیز برای فیلم جدیدش «اتاق پژواک» در روز یکشنبه حضور یافته بود، سال ۲۰۲۳، پس از اظهاراتش در یک تجمع طرفدار فلسطین، توسط آژانس UTA که نماینده کارهای وی بود، کنار گذاشته شد و اوایل امسال گفت که احساس می‌کند به دلیل درخواست آتش‌بس در غزه، کلا از سوی صنعت سینما طرد شده است.

در این نشست ساراندون در پاسخ به سوالی درباره این که آیا روایت هالیوود در مورد درگیری در غزه در حال تغییر است؟ گفت: فکر می‌کنم روایت از نظر اهمیت تاریخی فلسطین و روابط صهیونیست‌ها با آمریکا و سیاست ما کاملاً تغییر کرده است. یک افشاگری بزرگ برای مردم صورت گرفته اما اینکه آمریکا چقدر به اسرائیل پول می‌دهد، هیچ‌کس واقعا خبر ندارد.

وی افزود: هیچ‌کس واقعاً این را نمی‌فهمید، و حالا ما به ترکیب ارتش آمریکا با ارتش اسرائیل واقفیم و چیزهای زیادی وجود دارد که مردم اکنون از آنها آگاه هستند.

ساراندون در ادامه گفت: اخیراً شانس بازی در فیلم‌هایی از من سلب شده، چون آژانس‌هایی هستند که به سازندگان می‌گویند من را استخدام نکنند. این ساختار قدرت است. اما فکر می‌کنم در میان مردم و قطعاً در سطح بین‌المللی، برای همین صراحت مورد استقبال قرار می‌گیرم.

«اتاق پژواک» ساخته آندره‌آ پالائورو، کارگردان ایتالیایی است و در ایتالیا و بلژیک فیلمبرداری شده است. ساراندون در این درام عاشقانه که آخرین فیلمنامه برناردو برتولوچی بود، در کنار لوکا مارینلی و آلیسیا ویکاندر بازی می‌کند.

ساراندون گفت: برای یک استودیوی بزرگ فکر می‌کنم نه تنها من، بلکه افراد دیگری هم هستند که به آنها گفته شده با ما کار نکنند. به پالائورو هم گفته شده بود با او کار نکن! اما به هر حال او این کار را کرد. من از آندره‌آ برای این موضوع تشکر می‌کنم، زیرا او به هشدارها گوش نداد.

ساراندون در پایان تاکید کرد: از نظر عموم مردم تغییری ایجاد شده است، اما هنوز موقعیت‌هایی در صنعت وجود دارد که توسط صهیونیست‌هایی که نتوانسته‌اند احساسات خود را نسبت به من آرام کنند، اشغال شده است. اما من خانواده‌ام را پیدا کردم، مردمم را پیدا کردم و حالم خوب است.

ساراندون در «اتاق پژواک» نقش خواننده‌ای ‍‌را بازی می‌کند که توسط یک تهیه‌کننده برای ضبط موسیقی جدید در حالی که با اعتیاد به مواد افیونی دست و پنجه نرم می‌کند، ترغیب می‌شود.

سوزان ساراندون یکی از حامیان دیرینه مردم فلسطین است و روزی نیست که مطلبی درباره رنج‌های مردم غزه در استوری خود منتشر نکند.

ستاره فیلم «تلما و لوئیز» (۱۹۹۱) همواره به صراحت در مورد سیاست و جنگ صحبت کرده است. او بیش از ۵ دهه در صنعت سینما حضور دارد و جوایزی از جمله اسکار، بفتا، جایزه بازیگر و نامزدی ۷ جایزه امی و ۱۰ جایزه گرمی را در کارنامه دارد.

شناخته‌شده‌ترین آثار او شامل «جادوگران ایستویک» (۱۹۸۷)، «نمایش فیلم راکی هارور» (۱۹۷۵) و «راه رفتن مرد مرده» (۱۹۹۵) می‌شود که دومی جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را برای او به ارمغان آورد.

در حالی که ساراندون، همانطور که می‌گوید، اساساً در لیست سیاه قرار دارد، مدت‌هاست که با فعالیت‌های سیاسی، از کمک‌های خیریه مختلف گرفته تا سمت سفیری، در تلاش بوده است.

فعالیت ضد جنگ او برای همه آشکار است، زیرا او و همسر سابقش تیم رابینز، از همان ابتدا علیه حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ موضع گرفتند و او در تبلیغات و اعتراض‌های متعددی در کنار دیگر افراد مشهور ظاهر شد.