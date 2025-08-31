یک درصد جمعیت کشور با اوتیسم مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عبادی شنبه شب در حاشیه نشست با انجمن اوتیسم با اشاره به راه اندازی اولین مرکز جامع اوتیسم در ساری افزود: این مرکز تمامی خدمات مورد نیاز بیماران اوتیسم از جمله گفتاردرمانی، کاردرمانی و مشاوره روان‌پزشکی را به صورت متمرکز ارائه می‌دهد و مسیر درمان را برای خانواده‌ها ساده‌تر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه حدود یک درصد جمعیت کشور با اوتیسم درگیر هستند افزود: برای اولین بار سامانه‌ای جامع طراحی شده تا اطلاعات بیماران ثبت و روند درمانی آنان با دقت و سرعت بیشتری پیگیری شود.

عبادی در خصوص کمبود پرستار در کشور توضیح داد: سرانه پرستار به ازای هر تخت در ایران کمتر از استاندارد جهانی است و برای رسیدن به این استاندارد به حدود ۱۰۰ هزار پرستار دیگر نیاز داریم و مشکل اصلی در جذب و نگهداری پرستاران است و بسیاری از پرستاران با فرصت‌های بهتر در کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند.

وی ادامه داد: در نظر داریم خدمات پرستاری در منزل تحت پوشش بیمه قرار گیرد و تعرفه خدمات پرستاری افزایش یابد تا فشار از بیمارستان‌ها کاسته شود و فرصت‌های شغلی جدید برای پرستاران ایجاد شود.

محمدصادق رضایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در مورد ضرورت ایجاد مرکز جامع اوتیسم بیان کرد: اوتیسم یک اختلال مادام‌العمر است و تشخیص زودهنگام و درمان مداوم می‌تواند از مشکلات و هزینه‌های آینده جلوگیری کند. این مرکز با سرمایه‌گذاری ۱۶ میلیارد ریالی خدمات درمانی، آموزشی و پژوهشی را به صورت یکپارچه ارائه می‌دهد.

وی افزود: هر بیمار اوتیسم حق زندگی با کیفیت دارد و این مرکز با توانبخشی و حمایت اجتماعی تلاش می‌کند مسیر درمانی بیماران و خانواده‌ها را هموار کرده و عدالت درمانی را محقق سازد.