تجلیل از 22 عکس برگزیده از راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان عمومی این مسابقه عکس در آستانه سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین در جریان فعالیت فرهنگسرای موقت «ایران ما» در روز 22 بهمن ماه در میدان انقلاب اسلامی، اعلام شد.

در فاصله 22 تا 30 بهمن ماه بیش از هزار و 200 عکس از استان های تهران، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، فارس، گیلان، زنجان، اصفهان، مرکزی، کرمانشاه، بوشهر، قزوین، ایلام، آذربایجان شرقی و البرز به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

هیئت داوران این جشنواره متشکل از سید عباس میرهاشمی رئیس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، فرهاد سلیمانی، عکاس و مدرس دانشگاه تهران و محمود عبدالحسینی عکاس و مدرس دانشکده خبر، پس از بررسی آثار 40 عکس برگزیده را برای راه اندازی نمایشگاه «قاب حماسه» در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) انتخاب کردند و از این میان 22 عکس شایسته تقدیر نیز انتخاب شد.

برگزیدگان نخستین جشنواره عکس شهروندی «قاب حماسه» روز 17 اسفند ماه طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و هنری پایتخت و جمعی از عکاسان پیشکسوت انقلاب و دفاع مقدس در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) تجلیل خواهند شد.