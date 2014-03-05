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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۳۶

تجلیل از 22 عکس برگزیده از راهپیمایی 22 بهمن

تجلیل از 22 عکس برگزیده از راهپیمایی 22 بهمن

آیین اختتامیه نخستین جشنواره عکس شهروندی با عنوان «قاب حماسه» 17 اسفند ماه با تجلیل از 22 برگزیده در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان عمومی این مسابقه عکس در آستانه سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین در جریان فعالیت فرهنگسرای موقت «ایران ما» در روز 22 بهمن ماه در میدان انقلاب اسلامی، اعلام شد.

در فاصله 22 تا 30 بهمن ماه بیش از هزار و 200 عکس از استان های تهران، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، فارس، گیلان، زنجان، اصفهان، مرکزی، کرمانشاه، بوشهر، قزوین، ایلام، آذربایجان شرقی و البرز به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

هیئت داوران این جشنواره متشکل از سید عباس میرهاشمی رئیس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، فرهاد سلیمانی، عکاس و مدرس دانشگاه تهران و محمود عبدالحسینی عکاس و مدرس دانشکده خبر، پس از بررسی آثار 40 عکس برگزیده را برای راه اندازی نمایشگاه «قاب حماسه» در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) انتخاب کردند و از این میان 22 عکس شایسته تقدیر نیز انتخاب شد.

برگزیدگان نخستین جشنواره عکس شهروندی «قاب حماسه» روز 17 اسفند ماه طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و هنری پایتخت و جمعی از عکاسان پیشکسوت انقلاب و دفاع مقدس در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) تجلیل خواهند شد.

کد مطلب 2249594

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