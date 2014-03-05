زن با حجاب کامل می تواند حضور موثر در اجتماع داشته باشد

حجت الاسلام حسین اردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیکی ایام شهادت حضرت زهرا(س) و آغاز فاطمیه اول اظهار داشت: حضرت زهرا(س) الگوی تمام نشدنی و بی بدیل برای همه آزادیخواهان جهان بویژه شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پیشوا افزود: خداوند متعال فرموده است که اگر حضرت زهرا سلام‌الله علیها تولد نمی‌یافت وجود نازنین پیامبر(ص) و حضرت علی (ع) نیز آفریده نمی‌شدند و شیعیان جهان در حقیقت از فراوانی گل و خاک ائمه ‌اطهار (ع) خلق شده و به ‌وجود آمده‌اند.

وی یکی از شاخصه‌ها و برجستگی‌های رفتاری و سیره و سلوک بزرگ بانوی اسلام را توجه به حدود اسلامی و حفظ شعائر دینی برشمرد و تأکید کرد: آنچه که مکتب اسلام را به مکتب متعالی و ارزشی رسانده توجه به همین مبانی اعتقادی است که جلوی بسیاری از آسیب‌ها در این زمینه گرفته شده است.

این مسئول با بیان اینکه امسال بهار را به نحوی دیگری با پایان زندگی دنیوی بانوی بزرگ اسلام شاهد هستیم،‌ تصریح کرد: باید در این ایام به گرامی داشت منزلت و شان این بانوی بزرگ اسلام نیز توجه داشته باشیم و اثبات حقانیت دین مبین اسلام را مدنظر قرار دهیم.

اردستانی به ابعاد زندگی حضرت فاطمه (س) که توسط مداحان در مجالس عزاداری ایراد می ‌شود اشاره کرد و افزود: مداحان و ذاکران اهل بیت باید در مجالس این بانوی بزرگوار به ابعاد شخصیتی این بانو پرداخته و از مسائلی که باعث خدشه دار شدن زندگانی این شخصیت ارزشمند می ‌شود پرهیز کنند.

این کارشناس مذهبی تبیین مقام و شخصیت آن بانوی بزرگوار از درک و فهم بیرون می باشد ولی آنچه مسلم است آنکه ایشان از بزرگترین واسطه های فیض الهی بود و شیعه و پیروان ولایت مدیون جهاد و مبارزه ایشان در راه دفاع از امامت و ولایت هستند، لذا بزرگان و مراجع شیعه همواره برافراشته نگهداشتن پرچم فاطمیه و الهام گرفتن از مکتب حیاتبخش حضرت زهرا(س) تاکید فرموده اند.

وی با اشاره به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی به الگو پذیری بانوان کشور از حضرت زهرا(س) اظهار داشت: رهبر انقلاب اسلامی در یکی از سخنانشان فرمودند که در حالیکه غرب تبلیغ می‌کند زن برای ایفای وظایف اجتماعی خود باید حجاب را کنار بگذارد اما حضور موثر زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی ایران نشان می‌دهد زن با حجاب کامل هم می‌تواند به وظایف تربیتی خود در جامعه عمل کند که نمونه عینی آن، مادران بزرگوار شهدا هستند.

این مسئول تأکید کرد: رهبر انقلاب اسلامی نسبت به رعایت عفاف و حجاب همواره ارشاداتی را داشتند به طوری که ایشان در یکی از سخنرانی های خود فرمودند عفاف بانوان باعث افتخار، ارزش‌گذاری و سنگین شدن آبرو و احترام زن در جامعه می‌شود به همین دلیل باید از اسلام به خاطر توجه به مسئله حجاب تشکر کرد.