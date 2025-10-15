طلایه داران فاطمیه در کنگان گرد هم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه سیراف ظهر چهارشنبه در این مراسم، فاطمیه را مدرسه تربیت نسل انقلابی دانست و بر جایگاه رفیع حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان الگوی بیبدیل برای جامعه، اشاره کرد.
حجتالاسلام محمد صادق عاشوری ایام فاطمیه را فرصتی مغتنم برای شناخت بیشتر سیره و شخصیت آن بانوی بزرگ اسلام و بهرهگیری از مکتب تابناک ایشان در تمام عرصههای زندگی فردی و اجتماعی دانست.
امام جمعه سیراف بر لزوم طراحی برنامههای جذاب، نوآورانه و اثرگذار برای نسل جوان تأکید و تصریح کرد: هیئتهای مذهبی باید با زبان هنر، عاطفه و منطق، چراغ محبان اهل بیت (ع) را در دل نسل جدید روشن نگاه دارند.
وی با اشاره به تبلیغات سو دشمنان علیه ارزشهای اسلامی، بهویژه مسئله حجاب و چادر، از همه هیئتها و مداحان خواست تا با تبیین عقلانی و عاطفیِ فلسفه حجاب توطئههای شبههافکنانه دشمن را خنثی کنند.
حجتالاسلام عاشوری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری، برگزاری مراسم فاطمیه را عرصهای مهم برای جهاد تبیین خواند و گفت: در این ایام باید با بیان حقایق ناب مکتب اهل بیت (ع) و روشنگری درباره حوادث صدر اسلام، آگاهی بخشی داشته باشیم.
در این جلسه، سایر مسئولان حاضر نیز به ارائه نقطهنظرات و برنامههای خود برای هرچه باشکوهتر برگزاری مراسم فاطمیه در سطح شهرستان کنگان پرداختند.
