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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۵۹

پلیس راهور قلعه نویی و دایی را کنار هم نشاند/ دایی: به خاطر خستگی تصادف کردم

پلیس راهور قلعه نویی و دایی را کنار هم نشاند/ دایی: به خاطر خستگی تصادف کردم

برای نخستین بار پس از چند سال سرمربیان تیمهای سرخابی پایتخت در یک برنامه تلویزیونی روبروی یکدیگر نشسته و بدون جنجالهای مستطیل سبز با طرفداران دو تیم گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته با ابتکار پلیس راهور و صدا و سیما امیر قلعه نویی و علی دایی پس از چند سال در برنامه شب گذشته سفر بخیر حاضر شده و بدون جنجال های مستطیل سبز به بیان دیدگاهشان پرداختند.

در این برنامه سرمربی دو تیم پس از چندین سال و هیاهوهای ایجاد شده مبنی بر اختلاف این دو نفر در برنامه ای تلویزیونی با هواداران دو تیم از ورزش و مسائل ترافیکی صحبت کردند. برنامه دیشب در حالی به روی آنتن رفت که خط بطلانی بر روی شایعات منتشر شده در فضای رسانه ای و سطح جامعه بود.

برنامه دیشب در حالی در زمان مشخص شده ادامه پیدا کرد که با درخواست هموطنان و تماسهای آنها این برنامه برای چند بار زمان بیشتری را از پخش شبکه سه گرفت.

امير قلعه نويي فرهنگ سازي در حوزه ترافيك را در كيفيت رانندگي موثر دانست و به قانون مدار بودن و اعتدال در رانندگي تاكيد کرد.

علي دايي ضمن تقاضا از مخاطبان براي اجتناب از رانندگي توام با هيجان ، علت تصادف گذشته خود را خستگي و خواب آلودگي اعلام کرد.

در این برنامه دو سرمربی تیمهای محبوب کشور در خصوص مسائل ترافیکی، سفرهای نوروزی و لزوم رعایت قانون صحبت کردند و طرفداران دو تیم نیز برادرانه در کنار یکدیگر این برنامه را تماشاکردند.

به نظر می رسد رویکرد جدید نوید دهنده فصل جدید همدلی و امید آفرینی است که به نیازهای مخاطبان پاسخ داده و کار خوب پلیس راهور در این باره می تواند پایه گذار اقدامات امید آفرین در میان جامعه باشد.

کد مطلب 2249685

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