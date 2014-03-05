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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۴۱

قهرمان لیگ برتر ووشو باشگاه‌های کشور فردا معرفی می‌شود

قهرمان لیگ برتر ووشو باشگاه‌های کشور فردا معرفی می‌شود

قطار لیگ برتر ووشو باشگاه‌های کشور فردا پنجشنبه با ورود به ایستگاه پایانی قهرمان سال 92 را معرفی می کند. 

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ برتر ووشو فردا پنجشنبه در محل آکادمی فدراسیون واقع در ضلع شرقی ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد تا قهرمان این دوره مشخص شود.
 
در مرحله نیمه نهایی ایتدا در نوبت صبح پرشین با جمعی از ملی پوشان و دو تالوکار چینی که به تازگی به خدمت گرفته به مصاف رنگ فیروزه شیراز خواهد رفت. دانشگاه آزاد اسلامی نیز با پارس جنوبی روبرو می شود تیم های برنده برای کسب عنوان قهرمانی مبارزه می کنند و بازنده هم برای رسیدن به سکوی سوم به مصاف هم می روند.  
 
تالوکارها در این هفته برای اجرای فرم های دائو شو، تای چی جین، چیانگ شو، چانگ چوان، نن دائو، گوئن شو، چانگ چوان، تای چی چوان، جین شو، نن گوئن و نان چوان به روی تالو فیلد می روند. 
 
در مسابقات فردا، ملی پوشان و مدال آوران در قالب این چهار تیم با هم روبرو می وند که محلی برای نمایش قدرت و توانمندی آنها خواهد بود. همین نیز بر میزان حساسیت رقابت ها افزوده است.
کد مطلب 2249826

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