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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۶

سردار عظیمی:

خودکفایی در بخش کشاورزی از راههای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است

خودکفایی در بخش کشاورزی از راههای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف غرب کشور گفت: رسیدن به خودکفایی در حوزه های مختلف بویژه در بخش کشاورزی یکی از راههای مقابله با تهدیدات دشمن و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد نظر عظیمی ظهر چهارشنبه در همایش ملی بررسی راهکارهای افزایش تولید و و مصرف حبوبات که در تالار بعثت کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: جنگ امروز دشمن با کشور ما در عرصه اقتصادی است به گونه ای که عمده تمرکز آنها در این عرصه شکل گرفته است.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: در جنگ اقتصادی هم بهترین دفاع تکیه بر توان داخلی و تمرکز برای رسیدن به خودکفایی در حوزه های مختلف است که باید در دستور کار قرار گیرد.

عظیمی تصریح کرد: برای رسیدن به خودکفایی در حوزه های مختلف باید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب حداکثر تولید با بالاترین کیفیت در عین مصرف بهینه مورد توجه باشد.

وی با اشاره به اینکه یکی از عرصه های مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی رسیدن به خودکفایی در بخش کشاورزی است، گفت: کشاورزی به عنوان یکی از استراتژیک ترین حوزه های اقتصاد که در ابعاد مختلف بر زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد باید توسط مسئولین مورد توجه قرار گیرد.

عظیمی گفت: تکیه بر کشاورزی دانش محور با بهره گیری از متخصین و جوانان تحصیلکرده در این حوزه می تواند بسیاری از تهدیدات در عرصه رویایی با دشمن را خنثی کند.

فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف غرب کشور در پایان از آمادگی سپاه و بسیج برای ورود به عرصه و کمک کردن به خودکفایی در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: سپاه در کنار دفاع از انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی نیز برای مقابله با تهدیدات دشمن آمادگی کامل دارد.

کد مطلب 2249930

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