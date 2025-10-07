به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید برومندزاده ظهر سه شنبه در نشست توانمندسازی‌ دبیران ستاد اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی سراسر کشور با اشاره به تنوع آب‌وهوایی بی‌نظیر استان، اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد، استان «چهارفصل» است، به گونه‌ای که در یک زمان مشخص می‌توان هوای گرم مانند خوزستان، معتدل و سرد را در نقاط مختلف آن تجربه کرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده را مهم‌ترین ظرفیت استان برشمرد و افزود: درصد بسیار زیادی از مردم این استان برای تحصیلات عالیه به خارج از استان می‌روند و بسیاری از مسئولان ملی و حتی بین‌المللی، از فرزندان این خطه هستند.

وی با اشاره به رتبه‌های برتر استان در بخش‌های کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و پرورش ماهیان سردآبی رتبه سوم کشور ، تأکید کرد: این ظرفیت‌ها به طور مستقیم با مأموریت و حوزه فعالیت شما در قرارگاه اقتصاد مقاومتی مرتبط است.

سرهنگ برومندزاده در بخش دوم و محوری سخنان خود، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به تحلیل ماهیت جنگ‌های تحمیلی علیه جمهوری اسلامی پرداخت و بیان کرد: وقتی از دفاع مقدس سخن می‌گوییم، ذهن به سمت هشت سال جنگ تحمیلی می‌رود، اما حقیقت این است که در هیچ مقطع زمانی از این چهل سال، درگیر جنگ نبوده‌ایم.

وی تصریح کرد: ماهیت جنگ‌ها متفاوت بود، گاه سخت، گاه نیمه‌سخت و امنیتی و گاه نرم. اما پایه و ستون همه این جنگ‌ها، جنگ اقتصادی بوده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه فتح با اشاره به اینکه در حوزه رزم می‌گوییم ستون فقرات همه نیروها، نفرات زمینی هستند و دشمن از هر حربه‌ای استفاده کند، تا در نهایت برای اشغال یک کشور باید نیروی زمینی را پیاده کند، ابراز کرد: در جنگ‌های ترکیبی امروز نیز سناریوی اصلی دشمن، استفاده از نیروی زمینی نیابتی در مناطق مرزی و ادامه جنگ اقتصادی برای رسیدن به اهدافش است و امروز نیز دشمن، هدف خود را حمله به معیشت مردم و ایجاد ناکارآمدی اقتصادی به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای حمله نهایی خود انتخاب کرده است

وی چاره کار را در تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: کاری که در قرارگاه اقتصاد مقاومتی انجام می‌دهید، دقیقاً همان مقابله با این توطئه است، اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که هم روند رو به رشد کشور را حفظ کند و هم در برابر ترفندهای دشمن مقاوم باشد تا نهایتاً به رشد و شکوفایی بینجامد.

سرهنگ برومندزاده با اشاره به ارکان اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری، بیان کرد: اقتصادی که مقاوم باشد، از ظرفیت‌های دولتی و مردمی به نحو احسن استفاده می‌کند. میدان دادن به مردم، توانمندسازی بخش خصوصی، حمایت از تولید ملی، فعال‌سازی واحدهای کوچک و متوسط، مدیریت منابع ارزی و در نهایت، مدیریت مصرف از ارکان اصلی آن است. مدیریت مصرف، شامل فرهنگ‌سازی، پرهیز از اسراف و مصرف کالاهای داخلی است.