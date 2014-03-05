بازدید مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری از مجموعه تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید علاوه بر علی کامیاب مدیرعامل سازمان زیباسازی، معاون فنی و طراحی شهری سازمان و همچنین مدیر اداره نورپردازی این سازمان نیز حضور داشتند.

اتابک نادری مدیر مجموعه تئاترشهر در این بازدید ضمن ارائه طرحی جامع در جهت بهسازی حریم پیرامونی مجموعه تئاترشهر به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و افزود: متناسب سازی حریم تئاترشهر یکی از ضروریاتی است که خوشبختانه اعضای شورای شهر و مسئولین ارشد شهرداری تهران نسبت به این مهم تاکید داشتند و تا به امروز قول های زیادی داده شده است. امیدوارم حضور جنابعالی مقدمه اجرایی شدن این وعده ها باشد.

کامیاب نیز با همراهی و تایید صحبت های نادری افزود: تئاتر شهر برای ما مهم است و هر اقدامی که باید در حفظ و متناسب سازی حریم تئاتر شهر انجام شود از ضروریاتی است که باید با یک نگاه جامع و اصولی اجرایی شود.

در این بازدید قرار شد تیم فنی مشترکی متشکل از مشاورین فنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاوران متخصص سازمان زیباسازی شهرداری تهران طرح ارائه شده را ارزیابی و نظر کارشناسی خود را ارائه کنند.

در طرح بهسازی حریم پیرامونی تئاترشهر، تعویض و متناسب سازی نیمکت های موجود در این فضا، استفاده از تندیس های مشاهیر تئاتر ایران، استفاده از مجسمه های متناسب شهری، نورپردازی جامع مجموعه تئاتر شهر و نصب تلویزیون های شهری جایگزین بلیبوردهای تبلیغاتی تئاتر دیده شده است.