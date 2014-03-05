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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۲۳

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی اعلام شد

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی اعلام شد

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی آماده سازی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی از بیستم اسفند ماه به مدت چهار روز در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود. بازیکنان باید عصر مورخ 20/12/92 خود را به کادر تیم ملی در میهمانسرای شماره یک معرفی کنند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

سید پیمان حسینی، محمدرضا حاجی پور، حمید بهزادپور، حسن عبداللهی، مصطفی کیانی، حمیدرضا زنگنه، مهدی حسنی، امیرحسین اکبری، علی نادری، فرید بلوکباشی، محمد احمدزده، مسلم مسیگر، محمود علیجانی زاده، محمدعلی مختاری، فاروق پسنده، شهریار مژده ، علی علی گلی و علی درویشی متولی. 

کد مطلب 2249945

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