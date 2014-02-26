تیم بلاروس وارد ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی بلاروس که برای کمپ تمرینی و مسابقات دوستانه به کشورمان سفر کرده با سرمربی برزیلی خود مقابل تیم ملی ب و بزرگسالان ایران در روزهای هشتم، نهم، دوازدهم و سیزدهم اسفندماه ساعت 15 در کمپ تیم‌های ملی به رقابت خواهد پرداخت.

با توجه به برگزاری سه مرحله‌‎ای اردوهای انتخابی تیم ملی فوتبال ساحلی ب، امروز اولین اردوی آمادگی برای رویارویی با تیم ملی بلاروس زیر نظر مارکو اکتاویو در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد. این اولین تجربه مسابقات دوستانه برای تیم ملی ب کشورمان خواهد بود.

گفتنی است 14 بازیکن به این اردو دعوت شده‌اند که اسامی بازیکنان به این شرح است:

میلاد عرب پور (ایرمان سمنان) ، علی درویشی متولی (فائزکاران)، حمیدرضا زنگنه (ویژن تهران)، سید سینا حسینی (لسمان مروارید)، عباس رضایی (گلساپوش یزد)، فاروق پسنده (ویژن هرمزگان)، آرش کرمی (دریانوردان بوشهر)، محمدعلی صادقی (یاران اصفهان)، حمیدرضا دهقانی (گلساپوش یزد)، حمید بهزادپور (گلساپوش یزد) ، علی علی گلی (ملوان انزلی)، محمود علیجانی زاده (فائزکاران)، علی حامدی (یاران اصفهان) و شهریار مژده (ملوان انزلی)

خبر دیگر از فوتبال ساحلی اینکه جلسه قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات زیر گروه فوتبال ساحلی در روابط عمومی فدراسیون برگزار می‌شود.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، مرحله نهایی مسابقات زیر گروه فوتبال ساحلی کشور با حضور تیم‌های پیمان چابهار، شاهین گناوه، املاک میلاد مازندران، سورن نقش جهان، شهرداری چاف و شهرداری نوین تبریز برگزار می‌شود. بر همین اساس جلسه هماهنگی و قرعه کشی مسابقات مرحله نهایی روزدوشنبه مورخ 12/12/92 ساعت 10 صبح در محل روابط عمومی فدراسیون برگزار می‌شود.

همچنین با توجه به اینکه مرحله نهایی مسابقات قرار است تا در اسفند ماه برگزار شود تیم‌ها در صورت درخواست میزبانی باید به صورت مکتوب تا مورخ 10/12/92 آمادگی خود را به فدراسیون فوتبال اعلام کنند.