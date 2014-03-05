  1. دين، حوزه، انديشه
۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۴

در برنامه زاویه؛

هنر دینی و هنرمند دینی و کارکردهای آن بررسی می شود/  بین هنر و دین ارتباط بسیار نزدیكی وجود دارد

هنر دینی و هنرمند دینی و کارکردهای آن بررسی می شود/  بین هنر و دین ارتباط بسیار نزدیكی وجود دارد

دکتر حسین پاینده و دکتر مهدی بنیانیان از اساتید دانشگاه، برای بررسی و پرداختن به هنر دینی و هنرمند دینی و کارکردهای آن، میهمان«زاویه» شبکه چهار سیما هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در طول تاریخ ایران، همیشه بین هنر و اصول معنوی برگرفته از دین ارتباط بسیار نزدیكی وجود دارد. از آنجایی كه ریشه‌های انقلاب اسلامی بر جهان‌بینی دینی استوار است، ارتباط بین هنر و جهان‌بینی دینی بیش از هر زمان دیگر شكوفا و توسعه پیدا كرد.
 
هنرمندان توانستند بسیاری از مفاهیم را با صورتی نمادین در قالب نقش، رنگ و كلام، مبتنی بر اصول زیباشناختی ارائه نمایند. در واقع دین یكی از مهم‌ترین عوامل شكل‌دهنده‌ هنر، و هنر زبان، عمیق‌ترین حكمت‌های بشر و جلوه‌گاه زیباترین مفاهیم و نمودهای دینی در انقلاب اسلامی است.
 
برنامه زاویه مجله علوم انسانی است که در گروه معارف و اندیشه دینی به تهیه کنندگی مهدی خداوردیان و اجرای مسعود معینی پور، برای پخش زنده در شبهای چهارشنبه ساعت 20:30 تهیه می شود.
 
همچنین این برنامه در روزهای یکشنبه ساعت 12:30 بازپخش می شود.
کد مطلب 2250088

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها