هنر دینی و هنرمند دینی و کارکردهای آن بررسی می شود/  بین هنر و دین ارتباط بسیار نزدیكی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در طول تاریخ ایران، همیشه بین هنر و اصول معنوی برگرفته از دین ارتباط بسیار نزدیكی وجود دارد. از آنجایی كه ریشه‌های انقلاب اسلامی بر جهان‌بینی دینی استوار است، ارتباط بین هنر و جهان‌بینی دینی بیش از هر زمان دیگر شكوفا و توسعه پیدا كرد.

هنرمندان توانستند بسیاری از مفاهیم را با صورتی نمادین در قالب نقش، رنگ و كلام، مبتنی بر اصول زیباشناختی ارائه نمایند. در واقع دین یكی از مهم‌ترین عوامل شكل‌دهنده‌ هنر، و هنر زبان، عمیق‌ترین حكمت‌های بشر و جلوه‌گاه زیباترین مفاهیم و نمودهای دینی در انقلاب اسلامی است.

