حركات غير انساني خللي در اراده دولت و ملت عراق براي ايجاد كشوري آزاد، مستقل و پيشرفته ايجاد نخواهد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل پيام رييس جمهوري به همتاي عراقي خود بدين شرح است :
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي جلال طالباني
رييس جمهور عراق
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
خبر تاسف بار اقدامات جنايتكارانه و حوادث خونين كاظمين و شهرك قائم كه منجر به شهادت و زخمي شدن صدها تن از مردم بي گناه و زائران سوگوار امام موسي كاظم (ع) گرديد را با تاسف و تاثر بسيار دريافت كردم.
بدون ترديد، اين گونه اعمال كه عاملان آن از دشمنان اسلام و مردم عراق هستند، در اراده دولت و ملت عراق براي ايجاد كشوري آزاد، مستقل و پيشرفته هيچ خللي وارد نخواهد كرد و عزم آنان را در جهت مقابله با عاملين رعب و وحشت راسخ تر مي نمايد.
اينجانب ضمن ابراز تسليت به جنابعالي، از خداوند متعال براي قربانيان اين حادثه غفران و رحمت الهي، براي مجروحين شفاي عاجل و براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت دارم.
همچنين متن كامل پيام رييس جمهوري كشورمان به نخست وزيرعراق بدين شرح است :
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي جعفري
نخست وزير جمهوري عراق
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
خبر تاسف بار اقدامات جنايتكارانه و حوادث خونين كاظمين و شهرك قائم كه منجر به شهادت و زخمي شدن صدها تن از مردم بيگناه و زائران سوگوار حضرت امام موسي كاظم (ع) گرديد را با تاثر بسيار دريافت كردم.
بي شك، اينگونه اقدامات جنايتكارانه كه بر عليه شيعيان مظلوم و سوگوار صورت گرفته، در راستاي دشمني با اسلام و مصالح ملت عراق مي باشد. مطمئنا اين حركات غير انساني، در همبستگي مسلمانان و اراده مردم عراق در جهت تحقق استقلال و آزادي آن كشور خللي ايجاد نخواهد كرد.
با ابراز تسليت به جنابعالي، از خداوند متعال براي قربانيان اين حادثه غفران و رحمت الهي، براي مجروحين شفاي عاجل و براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت دارم.
محمود احمدي نژاد
رييس جمهوري اسلامي ايران
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