حركات غير انساني خللي در اراده دولت و ملت عراق براي ايجاد كشوري آزاد، مستقل و پيشرفته ايجاد نخواهد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل پيام رييس جمهوري به همتاي عراقي خود بدين شرح است :

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي جلال طالباني

رييس جمهور عراق

السلام عليكم و رحمه ‌الله و بركاته

خبر تاسف بار اقدامات جنايتكارانه و حوادث خونين كاظمين و شهرك قائم كه منجر به شهادت و زخمي شدن صدها تن از مردم بي گناه و زائران سوگوار امام موسي كاظم (ع) گرديد را با تاسف و تاثر بسيار دريافت كردم.

بدون ترديد، اين گونه اعمال كه عاملان آن از دشمنان اسلام و مردم عراق هستند، در اراده دولت و ملت عراق براي ايجاد كشوري آزاد، مستقل و پيشرفته هيچ خللي وارد نخواهد كرد و عزم آنان را در جهت مقابله با عاملين رعب و وحشت راسخ ‌تر مي ‌نمايد.

اينجانب ضمن ابراز تسليت به جنابعالي، از خداوند متعال براي قربانيان اين حادثه غفران و رحمت الهي، براي مجروحين شفاي عاجل و براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت دارم.



همچنين متن كامل پيام رييس جمهوري كشورمان به نخست وزيرعراق بدين شرح است :

بسم الله ‌الرحمن الرحيم

جناب آقاي جعفري

نخست وزير جمهوري عراق

السلام عليكم و رحمه‌ الله و بركاته

خبر تاسف بار اقدامات جنايتكارانه و حوادث خونين كاظمين و شهرك قائم كه منجر به شهادت و زخمي شدن صدها تن از مردم بيگناه و زائران سوگوار حضرت امام موسي كاظم (ع) گرديد را با تاثر بسيار دريافت كردم.

بي شك، اينگونه اقدامات جنايتكارانه كه بر عليه شيعيان مظلوم و سوگوار صورت گرفته، در راستاي دشمني با اسلام و مصالح ملت عراق مي‌ باشد. مطمئنا اين حركات غير انساني، در همبستگي مسلمانان و اراده مردم عراق در جهت تحقق استقلال و آزادي آن كشور خللي ايجاد نخواهد كرد.

با ابراز تسليت به جنابعالي، از خداوند متعال براي قربانيان اين حادثه غفران و رحمت الهي، براي مجروحين شفاي عاجل و براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت دارم.

محمود احمدي نژاد

رييس جمهوري اسلامي ايران