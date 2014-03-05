شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر گینه در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی 2014 برزیل آماده می کند، در نخستین دیدار تدارکاتی خود برای حضور در این رویداد بزرگ عصر امروز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی گینه رفت که در پایان نیمه اول مهمان آفریقایی با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی رسید.

در این دیدار دنيل داوری، سيد جلال حسينی، پژمان منتظری، اميرحسين صادقی، مهرداد پولادی، قاسم حدادی‌فر، جواد نکونام، مسعود شجاعی، اشکان دژاگه، مجتبی جباری و رضا قوچان نژاد 11 بازیکنی بودند که از سوی کارلوس کی روش به میدان فرستاده شدند.

تیم ملی فوتبال ایران که از حمایت اندک تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی برخوردار بود بازی را با میل تهاجمی بیشتری آغاز کرد اما هماهنگی های لازم برای حملات زهردار بین بازیکنان ایران وجود نداشت و در 10 دققه ابتدایی صحنه خاصی را شاهد نبودیم. با گذشته دقایقی از زمان بازی شاگردان کی روش بیشتر از مهمان آفریقایی خود نبض بازی را در اختیار گرفتند و در دقایق 28 و 29 توسط اشکان دژاگه و قاسم حدادی فر دروازه حریف را با خطر مواجه کردند که در هر دو صحنه دروازه بان حریف نمایش قابل قبولی داشت.

بعد از این دو صحنه ملی پوشان کشورمان بیشتر قصد حفظ و چرخش توپ در مرکز زمین و نزدیک شدن به دروازه حرف را داشتند اما این بازیکنان گینه بودند که در دو دقیقه به دو گل رسیدند. در دقیقه 34 کوین کنستانت شوت نه چندان محکمی را از پشت محوطه جریمه به سمت دروازه ایران زد که توپ از زیر دستان دنیل داوری عبور کرد و به تور دروازه چسبید.

در حالی که اشتباه داوری شوک بدی را به تیم ایران وارد کرده بود و هنوز بازی به روال دقایق قبل برنگشته بود، در دقیقه 36 ابراهیم ترائوره یک بار دیگر داوری و تیم ایران را غافلگیر کرد و از پشت محوطه جریمه با شوتی دقیق و محکم برای دومین بار دروازه ایران را باز کرد. در این صحنه هم دنیل داوری تنها یک نظاره گر بود و نتوانست برابر این شوت واکنشی نشان دهد.

پس از این دو گل ملی پوشان ایران سعی کردند به دروازه حریف نزدیک شوند اما ناهماهنگی آنها بیشتر از آن بود که بتوانند به گل برسند.