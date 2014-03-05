تماشاگران ایران گینه را تشویق کردند/ یوزپلنگ آسیایی روی سکوهای آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و گینه از ساعت 17:30 امروز چهارشنبه در یک دیدار دوستانه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفته‌اند که نیمه اول این مسابقه با نتیجه 2 بر صفر به سود گینه به پایان رسید. در این مسابقه اکثر بازیکنان اصلی که برابر کویت به میدان رفته بودند، این بار سکونشین شدند. پیام صادقیان، محسن بنگر، حسین ماهینی، رضا نوروزی، هاشم بیک زاده، بختیار رحمانی، رحمان احمدی، حامد لک و مهرداد جماعتی از جمله این بازیکنان بودند.

* کارلوس کی‌روش قبل از شروع مسابقه به سمت سرمربی گینه رفت و به وی خوشامد گفت.

* تماشاگران ایرانی پس از آنکه تیم فوتبال گینه گل دوم را به ثمر رساند، به تشویق این تیم پرداختند؛ اقدامی که با اعتراض لیدرها روبرو شد و پس از آن تماشاگران مجددا تیم ملی را تشویق کردند. حدود 3 هزار هوادار در ورزشگاه آزادی حضور دارند.

* روی سکوهای ورزشگاه و روبروی جایگاه، تعدادی از تماشاگران قطعاتی را در دست دارند که وقتی کنار هم قرار می‌گیرد تصویر یوزپلنگ آسیایی روی سکوها نقش بسته می‌شود.

* یک گزارشگر رادیویی از کشور گینه در جایگاه خبرنگاران حضور دارد. شور و هیجان او در گزارش بازی، فضای جایگاه خبرنگاران را تحت تاثیر خود قرار داده و توجه اکثر خبرنگاران را به خود جلب کرده است.