فرانسه روسیه را تهدید به تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرانسو اولاند وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد اگر تا روز پنجشنبه روسیه اقدام به تنش زدایی در اوکراین نکند اتحادیه اروپا می تواند فورا تحریم هایی علیه روسیه وضع کند.

فابیوس گفت: این تحریم ها می تواند شامل اعمال محدودیتدر دادن ویزا، دارایی ها و مذاکرات اقتصدی جاری باشند.

وی در مصاحبه با شبکه BMF گفت: اجازه دهید از راه گفتگو و مذاکره وارد شویم اما اگر تا پنجشنبه اقداماتی برای کاهش تنش ها صورت نگیرد می توان به تحریم ها رای داد. امیدواریم که روسیه به ما بگوید که به مذاکره با گروه تماس نظر دارد.