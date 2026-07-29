به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی شامگاه چهارشنبه در آیین بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی، با تبیین جایگاه این حکیم بزرگ در تاریخ اندیشه اسلامی، اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند سهروردی در برابر مکتب ابن‌سینا ایستاد و آن را نقض کرد، در حالی که این برداشت با واقعیت تاریخی و فلسفی سازگار نیست. شیخ اشراق در حقیقت ادامه‌دهنده راه ابن‌سینا بود و کوشید افق‌های تازه‌ای را در حکمت اسلامی بگشاید.

وی افزود: سهروردی به‌خوبی دریافته بود که ابن‌سینا نیز در آثار متأخر خود، به‌ویژه در بخش نهم کتاب «اشارات و تنبیهات»، تنها به استدلال عقلی بسنده نکرده و به ساحت شهود، معرفت باطنی و سلوک معنوی نیز توجه ویژه‌ای داشته است. از همین رو، شیخ اشراق مسیر حکمت سینوی را تکمیل کرد و میان عقل، شهود و معنویت پیوندی عمیق برقرار ساخت.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور با بیان اینکه حکمت اشراق تلاشی برای جمع میان حکمت نظری و حکمت عملی است، تصریح کرد: سهروردی دریافت که حقیقت را نمی‌توان صرفاً از مسیر استدلال‌های عقلی به دست آورد، بلکه شناخت کامل زمانی حاصل می‌شود که عقل با شهود، معرفت قلبی و سلوک معنوی همراه شود. از این رو، وی فلسفه‌ای را بنیان نهاد که در آن نور، حقیقت، معرفت و تعالی روح انسان جایگاهی محوری دارد.

وی ادامه داد: شیخ شهاب‌الدین سهروردی نماد انسانی است که توانست میان جهان ماده و عالم معنا پیوند برقرار کند. او از حکمت خشک و صرفاً استدلالی فاصله گرفت و اندیشه‌ای را عرضه کرد که در آن انسان به سوی نور، حقیقت و کمال هدایت می‌شود؛ اندیشه‌ای که پس از گذشت قرن‌ها همچنان زنده، الهام‌بخش و راهگشا است.

شالویی به شرایط دشوار زندگی شیخ اشراق اشاره کرد و گفت: سهروردی در دوره‌ای زندگی می‌کرد که فضای فکری جامعه آکنده از تعصب، جهل و تنگ‌نظری بود و همین شرایط، زمینه صدور حکم ارتداد و شهادت او را فراهم کرد. در طول تاریخ، اندیشمندان دیگری نیز سخنانی مشابه مطرح کرده بودند، اما این شیخ اشراق بود که بهای اندیشه‌های خود را با جانش پرداخت.

وی افزود: سهروردی انسانی نبود که حقیقت را پنهان کند یا برای حفظ جان خود به کتمان باورهایش روی آورد. او اعتقاد داشت حقیقت باید آشکار شود و انسان وظیفه دارد آنچه را به آن رسیده است، با صداقت بیان کند؛ هرچند همین صداقت و حقیقت‌گویی سرانجام به شهادت او انجامید.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور با استناد به اشعار مولانا و حافظ اظهار کرد: بزرگان عرفان و ادب فارسی همواره صاحبان معرفت را به رعایت ظرفیت مخاطبان در بیان اسرار توصیه کرده‌اند، اما سهروردی چنان شیفته حقیقت بود که نتوانست یافته‌های خویش را پنهان سازد و همین ویژگی، او را به یکی از ماندگارترین چهره‌های تاریخ اندیشه اسلامی تبدیل کرد.

وی با تأکید بر اینکه اندیشه‌های شیخ اشراق بیش از هر زمان دیگری برای جامعه امروز کاربرد دارد، گفت: نسل جوان امروز تشنه حقیقت، نور، معنویت و شناخت عمیق از هستی است. هیچ انسانی ذاتاً خواهان تاریکی نیست و همه در جست‌وجوی روشنایی و آرامش هستند. فلسفه اشراق می‌تواند پاسخی مناسب به این نیاز فطری انسان معاصر باشد.

شالویی خاطرنشان کرد: اگر اندیشه‌های سهروردی به زبان روز و متناسب با نیازها و پرسش‌های نسل جدید تبیین و معرفی شود، جوانان ارتباط عمیقی با پیام این حکیم بزرگ برقرار خواهند کرد؛ زیرا فلسفه اشراق تنها یک مکتب فلسفی نیست، بلکه شیوه‌ای برای شناخت حقیقت، خودشناسی و حرکت به سوی کمال انسانی است.

وی با تأکید بر ضرورت پاسداشت میراث فکری و فرهنگی شیخ شهاب‌الدین سهروردی، گفت: فلسفه اشراق دعوت به نور، حقیقت و خودشناسی است و باید این میراث ارزشمند را با زبانی متناسب با نیازهای امروز به جامعه، به‌ویژه نسل جوان، معرفی کنیم تا بیش از پیش با جایگاه این حکیم بزرگ ایرانی و اسلامی آشنا شوند و از ظرفیت‌های اندیشه او برای تعالی فرهنگی، اخلاقی و معنوی جامعه بهره بگیرند.